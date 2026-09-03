تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الدولار القديم يعود بقوة... أوراق نقدية تتحول إلى "مشكلة" في الأسواق!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-09-2026 | 06:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الدولار القديم يعود بقوة... أوراق نقدية تتحول إلى مشكلة في الأسواق!
الدولار القديم يعود بقوة... أوراق نقدية تتحول إلى مشكلة في الأسواق! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد ملف الأوراق النقدية القديمة من الدولار الأميركي إلى الواجهة، وسط شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن رفض عدد من المحال التجارية وبعض الصرافات الالية التعامل مع فئات معينة من الدولارات، ولا سيما الإصدارات القديمة من فئة الـ100 دولار.
وبحسب ما يتم تداوله، يجد مواطنون أنفسهم أمام إشكالية الحصول على أوراق نقدية من المصارف أو الصراف الالي، قبل أن يصطدموا برفض استخدامها في بعض المؤسسات التجارية، ما يعيد إلى الأذهان أزمة "الدولار القديم" التي أثارت جدلاً واسعاً في لبنان خلال السنوات الماضية.
Advertisement
ويأتي ذلك في وقت كانت قد صدرت فيه مواقف رسمية سابقة تؤكد أن الأوراق النقدية الأميركية الأصلية تبقى صالحة للتداول بغض النظر عن تاريخ إصدارها، فيما كان مصرف لبنان قد شدد على رفض التمييز بين الأوراق الجديدة والقديمة. 
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الظاهرة ستتسع مجدداً في الأسواق، خصوصاً مع تزايد الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن محال ومؤسسات ترفض بعض الإصدارات القديمة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب عودة هذه المشكلة وإمكان وضع حد نهائي لها.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
الدولار الأميركي يعود بقوة إلى العراق مع وصول دفعة نقدية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" و" التيار": تلاق نيابي ولا عودة للتحالف القديم
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ورقة نقدية بصورة ترامب... واشنطن تطرح دولاراً جديداً وتواجه طعناً في قانونيته
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"أحببته لـ48 ساعة".. اعتراف قديم يعود بعد انفصال نجمي "ستريكتلي"
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

مصرف لبنان

الظاهر

الحص

زايد

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-09-03
Lebanon24
14:16 | 2026-09-03
Lebanon24
13:45 | 2026-09-03
Lebanon24
13:30 | 2026-09-03
Lebanon24
12:43 | 2026-09-03
Lebanon24
12:16 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24