وصلت إلى 800 دولار.. اللبنانيون "مصدومون" من فواتير "الموتور"

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أثارت تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر آب موجة واسعة من الاستياء والبلبلة بين اللبنانيين، بعدما أعلنت والمياه اعتماد تسعيرة بلغت 48,241 لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة، في مقابل 53,065 ليرة في القرى والمناطق المتباعدة أو المرتفعة.كما حُدّد الشطر الثابت عند 385 ألف ليرة لبنانية لـ5 أمبير، و685 ألف ليرة لـ10 أمبير، على أن تُضاف زيادات لكل 5 أمبير إضافية، ما أدى، بحسب شكاوى متداولة، إلى وصول قيمة بعض الفواتير إلى ما بين 700 و800 دولار.وأعرب عدد كبير من اللبنانيين عبر عن صدمتهم من قيمة الفواتير، معتبرين أن "كلفة الكهرباء باتت تشكل عبئاً إضافياً على ميزانياتهم، ولا سيما مع اقتراب عودة المدارس وما يرافقها من مصاريف وأعباء مالية جديدة".ولفت متابعون إلى أن "ارتفاع تكاليف المعيشة في يفوق كلفة المعيشة في عدد من ، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية."وفي خضم موجة الاستياء، طرح عدد من اللبنانيين سؤالاً على المتابعين حول قيمة فواتير المولدات التي سددوها عن شهر آب، في محاولة لمقارنة الأكلاف بين المناطق ومعرفة "من سيدفع أكثر".