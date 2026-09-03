تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وصلت إلى 800 دولار.. اللبنانيون "مصدومون" من فواتير "الموتور"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-09-2026 | 07:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وصلت إلى 800 دولار.. اللبنانيون مصدومون من فواتير الموتور
وصلت إلى 800 دولار.. اللبنانيون مصدومون من فواتير الموتور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر آب موجة واسعة من الاستياء والبلبلة بين اللبنانيين، بعدما أعلنت وزارة الطاقة والمياه اعتماد تسعيرة بلغت 48,241 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة، في مقابل 53,065 ليرة في القرى والمناطق المتباعدة أو المرتفعة.
Advertisement

كما حُدّد الشطر الثابت عند 385 ألف ليرة لبنانية لـ5 أمبير، و685 ألف ليرة لـ10 أمبير، على أن تُضاف زيادات لكل 5 أمبير إضافية، ما أدى، بحسب شكاوى متداولة، إلى وصول قيمة بعض الفواتير إلى ما بين 700 و800 دولار.

وأعرب عدد كبير من اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من قيمة الفواتير، معتبرين أن "كلفة الكهرباء باتت تشكل عبئاً إضافياً على ميزانياتهم، ولا سيما مع اقتراب عودة المدارس وما يرافقها من مصاريف وأعباء مالية جديدة".

ولفت متابعون إلى أن "ارتفاع تكاليف المعيشة في لبنان بات يفوق كلفة المعيشة في عدد من الدول الأوروبية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية."

وفي خضم موجة الاستياء، طرح عدد من اللبنانيين سؤالاً على المتابعين حول قيمة فواتير المولدات التي سددوها عن شهر آب، في محاولة لمقارنة الأكلاف بين المناطق ومعرفة "من سيدفع أكثر".
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة للنفط تواصل تراجعها مع انخفاض "برنت" بأكثر من 4 دولارات إلى 96.48 دولارًا للبرميل وتراجع الخام الأميركي أكثر من 3 دولارات إلى 88.82 دولارًا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وصلت اسرائيل الى "علي الطاهر"؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار أميركي: أوكرانيا وصلت إلى "بداية النهاية" بعد الحصار البحري الروسي
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: سهلنا عبور أكثر من 800 سفينة و380 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز منذ أيار الماضي
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

الدول الأوروبية

ليرة لبنانية

وزارة الطاقة

لبنان بات

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-09-03
Lebanon24
14:16 | 2026-09-03
Lebanon24
13:45 | 2026-09-03
Lebanon24
13:30 | 2026-09-03
Lebanon24
12:43 | 2026-09-03
Lebanon24
12:16 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24