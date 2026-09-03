تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تسليم الأسير... هل هي إشارة إسرائيلية لإحياء "اتفاق الإطار"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-09-2026 | 07:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تسليم الأسير... هل هي إشارة إسرائيلية لإحياء اتفاق الإطار؟
تسليم الأسير... هل هي إشارة إسرائيلية لإحياء اتفاق الإطار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يشكل تسليم الأسير اللبناني مالك غازي إلى لبنان عبر الصليب الأحمر، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، إشارة إيجابية إلى المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية، ولا سيما إذا كان جزءاً من تفاهمات أوسع مرتبطة بـ"اتفاق الإطار".
Advertisement
فالخطوة، وإن كانت إنسانية في ظاهرها، قد تعكس استعداداً إسرائيلياً لتنفيذ بعض البنود أو التفاهمات الجزئية، بما يتيح لواشنطن إعادة تحريك مسار تفاوضي تعثر في الآونة الأخيرة. لكن من المبكر اعتبارها دليلاً على موافقة تل أبيب على الاتفاق بكامل مندرجاته، خصوصاً أن الملفات الأساسية، وفي مقدمها الانسحاب ووقف العمليات الإسرائيلية وترتيبات الجنوب، لا تزال عالقة.
ومع ذلك، فإن أهمية الخطوة تكمن في أنها تبقي باب التفاوض مفتوحاً، وتوحي بأن واشنطن قد تكون نجحت في انتزاع تجاوب إسرائيلي محدود، يبدأ بالملفات الإنسانية والأمنية الأقل تعقيداً تمهيداً للانتقال إلى الملفات الأكثر حساسية. وقد تكون زيارة السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى لتل أبيب مدخلًا لحلحلة معينة على خطّ روما. 
بمعنى آخر: المفاوضات قد تكون متعثرة على الطاولة، لكنها لا تزال تتحرك خلف الكواليس.
والاختبار الحقيقي سيكون في ما إذا كانت خطوة تسليم الأسرى ستتبعها خطوات إسرائيلية أخرى يمكن أن تعيد الاعتبار لـ«اتفاق الإطار» وتفتح الطريق أمام استئناف التفاوض.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"اتفاق الإطار" أسير المماطلة الإسرائيلية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"اتفاق الإطار" على المحكّ...هل يسقط الهدوء الإقليمي فتسقط معه التسوية اللبنانية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين إلى غد الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيخرج أحمد الأسير من السجن؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

الصليب الأحمر

الإسرائيلية

الإسرائيلي

فتح الطريق

اللبنانية

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:16 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-09-03
Lebanon24
14:16 | 2026-09-03
Lebanon24
14:00 | 2026-09-03
Lebanon24
13:45 | 2026-09-03
Lebanon24
13:30 | 2026-09-03
Lebanon24
12:43 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24