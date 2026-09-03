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لبنان

بعد سقوط تلال علي الطاهر... هذا ما كشفه مسؤول عسكري إسرائيلي

Lebanon 24
03-09-2026 | 14:16
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بعد سقوط تلال علي الطاهر... هذا ما كشفه مسؤول عسكري إسرائيلي
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أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي استهدف فتحات الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي أنشأها حزب الله في المنطقة جرى بناؤها بتمويل وتخطيط من إيران.

وقال المسؤول إن القوات الإسرائيلية لم تجد داخل أنفاق علي الطاهر أي مستشارين أو ضباط إيرانيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان قبل قليل، سقوط تلال علي الطاهر، مشيراً إلى أنه سيطر عليها.

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