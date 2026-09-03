بعد سقوط تلال علي الطاهر... هذا ما كشفه مسؤول عسكري إسرائيلي

أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الجيش استهدف فتحات الأنفاق في مرتفعات ، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي أنشأها في المنطقة جرى بناؤها بتمويل وتخطيط من .

وقال المسؤول إن القوات لم تجد داخل أنفاق علي الطاهر أي مستشارين أو ضباط إيرانيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان قبل قليل، سقوط تلال علي الطاهر، مشيراً إلى أنه سيطر عليها.