ما الجديد بين "حزب الله" وأميركا؟

قالت مصادر سياسية إن السفير الأميركي في ميشال تابع على مدى فترة طويلة ملف الأسرى اللبنانيين المدنيين لدى ، قبل أن يشهد هذا الملف تحريكاً مكثفاً في الآونة الأخيرة، في خطوة هدفت إلى فتح ثغرة على المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، قبيل جولة جديدة مرتقبة من مفاوضات .

وذكرت المصادر أن عيسى لعب دوراً أساسياً في دفع الملف قدماً، بالتوازي مع اتصالات جرت بين وواشنطن، وكان قد أطلع المعنيين في على التحرك الذي يقوم به في هذا الإطار.وأوضحت أن هذه الجهود ساهمت في التوصل إلى قرار الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين مدنيين، مع إمكانية أن تشمل الخطوات المقبلة أسرى آخرين، في حال استمر المسار التفاوضي وحقق مزيداً من التقدم.وفي موازاة ذلك، توقفت مصادر معنية بالشأن العسكري عند تزامن الإفراج عن الأسرى مع إعلان إسرائيل، في اليوم نفسه، فرض "سيطرة عملياتية" على تلال في .واعتبرت المصادر أن تزامن التطورين "ليس بالضرورة من قبيل الصدفة"، مشيرة إلى احتمال أن يكون ما جرى جزءاً من ترتيبات أوسع نوقشت عبر قنوات غير معلنة بين " " وإسرائيل، وربما بواسطة "جهة ثالثة"، وذلك ضمن الاتصالات الجارية لتفادي الانزلاق مجدداً نحو حرب موسعة.وبحسب المصادر، فإن هذه التطورات قد تعكس توجهاً لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مسار - سياسي لمعالجة الملفات العالقة، وسط اتصالات تسير على مستويين متوازيين: الأول معلن ومرتبط بالمفاوضات والوساطة الأميركية، والثاني يجري بعيداً عن الأضواء وبدرجة عالية من السرية.