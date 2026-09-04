وزارة التربية تصدر جدول امتحانات الكولوكيوم للدورة الثانية

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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القـرار رقـم 1188/م/2026 حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الثانية وجاء فيه :"إن وزيرة التربية والتعليم العالي،بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،بناءً على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان)،بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية اللبنانية)،بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،بناءً على اقتراح للتعليم العالي بالتكليف،تقـرر مـا يأتـي:المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 – الدورة الثانية يوم الثلاثاء في 1/12/2026 وتنتهي يوم السبت في 19/12/2026، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.جدول رقم 1.الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحاناتالتمريض خطي (خارج لبنان) الأربعاء 2/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامةشفهي (خارج لبنان) الأربعاء 2/12/2026 11:00شفهي 1 (داخل لبنان) الأربعاء 2/12/2026 8:30شفهي 2 (داخل لبنان) الخميس 3/12/2026 8:30شفهي 3 (داخل لبنان) الجمعة 4/12/2026 8:30القبالة خطي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة - الحدتشفهي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 11:00شفهي (داخل لبنان) الجمعة 4/12/2026 9:00علم التغذية خطي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتشفهي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 11:00شفهي (داخل لبنان) الجمعة 4/12/2026 8:30العلاج الفيزيائي شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 11:00تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتشفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 11:00الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الإثنين 14/12/2026 14:00 مبنى كلية العلوم الطبيةالجامعة اللبنانية - الحدتشفهي (داخل وخارج لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 8:30سريري (خارج لبنان) السبت 19/12/2026 8:30 يحدد لاحقاًطب الأسنان خطي (خارج لبنان) الإثنين 7/12/2026 12:00 مبنى كلية طب الأسنانالجامعة اللبنانية - الحدتشفهي (داخل وخارج لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 8:30عملي (خارج لبنان) الأربعاء 9/12/2026 8:30الصيدلة خطي (خارج لبنان) الأربعاء 16/12/2026 12:00 مبنى كلية الصيدلةالجامعة اللبنانية - الحدتشفهي (داخل وخارج لبنان) الخميس 17/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتسريري (خارج لبنان) السبت 19/12/2026 8:30 يحدد لاحقاًتقويم النطق شفهي (داخل لبنان) الجمعة 11/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الجمعة 11/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الجمعة 11/12/2026 11:00علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 9/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الأربعاء 9/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 9/12/2026 11:00عملي (داخل وخارج لبنان) الخميس 10/12/2026 8:30 مبنى كلية طب الأسنانالجامعة اللبنانية - الحدتعلم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 16/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الأربعاء 16/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 16/12/2026 11:00العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 11:00علم النفس العياديعلم النفس شفهي (داخل لبنان) الإثنين 14/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الإثنين 14/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الإثنين 14/12/2026 11:00العلاج الانشغاليشفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتخطي (خارج لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 10:00شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 11:00جدول رقم 2.اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحاناتالثلاثاء 1/12/2026 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان)تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويميةالأربعاء 2/12/2026 8:30 التمريض شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)الخميس 3/12/2026 8:30 التمريــض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتالجمعة 4/12/2026 8:30 التمريــض شفهي 3 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت8:30 علم التغذية شفهي (داخل لبنان)10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)9:00 القبالة شفهي (داخل لبنان)10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)الإثنين 7/12/2026 12:00 طـب الأسنـان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنانالجامعة اللبنانية - الحدتالثلاثاء 8/12/2026 8:30 طب الأسنـان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنانالجامعة اللبنانية - الحدت8:30 العلاج الانشغالي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)الأربعاء 9/12/2026 8:30 طب الأسنـان عملي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنانالجامعة اللبنانية - الحدت8:30 علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)الخميس 10/12/2026 8:30 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنانالجامعة اللبنانية - الحدتالجمعة 11/12/2026 8:30 تقويـم النطـق شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)الإثنين 14/12/2026 8:30 علم النفس العياديعلم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)14:00 الطـب العــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبيةالجامعة اللبنانية - الحدتالثلاثاء 15/12/2026 8:30 العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)8:30 الطـب العــام شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبيةالجامعة اللبنانية - الحدتالأربعاء 16/12/2026 8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدت10:00 خطي (خارج لبنان)11:00 شفهي (خارج لبنان)12:00 الصيدلـة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلةالجامعة اللبنانية - الحدتالخميس 17/12/2026 8:30 الصيدلـة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامةالجامعة اللبنانية - الحدتالسبت 19/12/2026 8:30 الطـب العــام سريري (خارج لبنان) يحدد لاحقاًالصيدلــة سريري (خارج لبنان) يحدد لاحقاًفي حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.المادة الثانية: يحدد وزير التربية والتعليم العالي الموعد البديل لأي امتحان من ضمن الامتحانات المدرجة في الجدولين السابقين في حال تعذر إجراؤه في الموعد المحدد له، وذلك بموجب إعلان يصدر لهذه الغاية.المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".