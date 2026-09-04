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لبنان

وزارة التربية تصدر جدول امتحانات الكولوكيوم للدورة الثانية

Lebanon 24
04-09-2026 | 11:18
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وزارة التربية تصدر جدول امتحانات الكولوكيوم للدورة الثانية
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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القـرار رقـم 1188/م/2026 حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الثانية وجاء فيه :
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"إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناءً على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان)،

بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،

بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،

بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،

بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،

بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،

بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،

بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،

بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،

بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

تقـرر مـا يأتـي:

المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 – الدورة الثانية يوم الثلاثاء في 1/12/2026 وتنتهي يوم السبت في 19/12/2026، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.

جدول رقم 1.

الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحانات

التمريض خطي (خارج لبنان) الأربعاء 2/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 2/12/2026 11:00

شفهي 1 (داخل لبنان) الأربعاء 2/12/2026 8:30

شفهي 2 (داخل لبنان) الخميس 3/12/2026 8:30

شفهي 3 (داخل لبنان) الجمعة 4/12/2026 8:30

القبالة خطي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 11:00

شفهي (داخل لبنان) الجمعة 4/12/2026 9:00

علم التغذية خطي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الجمعة 4/12/2026 11:00

شفهي (داخل لبنان) الجمعة 4/12/2026 8:30

العلاج الفيزيائي شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 11:00

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 1/12/2026 11:00

الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الإثنين 14/12/2026 14:00 مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 8:30

سريري (خارج لبنان) السبت 19/12/2026 8:30 يحدد لاحقاً

طب الأسنان خطي (خارج لبنان) الإثنين 7/12/2026 12:00 مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 8:30

عملي (خارج لبنان) الأربعاء 9/12/2026 8:30

الصيدلة خطي (خارج لبنان) الأربعاء 16/12/2026 12:00 مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

شفهي (داخل وخارج لبنان) الخميس 17/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

سريري (خارج لبنان) السبت 19/12/2026 8:30 يحدد لاحقاً

تقويم النطق شفهي (داخل لبنان) الجمعة 11/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الجمعة 11/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الجمعة 11/12/2026 11:00

علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 9/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الأربعاء 9/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 9/12/2026 11:00

عملي (داخل وخارج لبنان) الخميس 10/12/2026 8:30 مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 16/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الأربعاء 16/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 16/12/2026 11:00

العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/12/2026 11:00

علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) الإثنين 14/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الإثنين 14/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الإثنين 14/12/2026 11:00

العلاج الانشغالي

شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 10:00

شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 8/12/2026 11:00

جدول رقم 2.

اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الثلاثاء 1/12/2026 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان)

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

الأربعاء 2/12/2026 8:30 التمريض شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

الخميس 3/12/2026 8:30 التمريــض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الجمعة 4/12/2026 8:30 التمريــض شفهي 3 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 علم التغذية شفهي (داخل لبنان)

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

9:00 القبالة شفهي (داخل لبنان)

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

الإثنين 7/12/2026 12:00 طـب الأسنـان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 8/12/2026 8:30 طب الأسنـان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 العلاج الانشغالي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

الأربعاء 9/12/2026 8:30 طب الأسنـان عملي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

8:30 علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

الخميس 10/12/2026 8:30 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

الجمعة 11/12/2026 8:30 تقويـم النطـق شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

الإثنين 14/12/2026 8:30 علم النفس العيادي

علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

14:00 الطـب العــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 15/12/2026 8:30 العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

8:30 الطـب العــام شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء 16/12/2026 8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

10:00 خطي (خارج لبنان)

11:00 شفهي (خارج لبنان)

12:00 الصيدلـة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الخميس 17/12/2026 8:30 الصيدلـة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

السبت 19/12/2026 8:30 الطـب العــام سريري (خارج لبنان) يحدد لاحقاً

الصيدلــة سريري (خارج لبنان) يحدد لاحقاً

في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة الثانية: يحدد وزير التربية والتعليم العالي الموعد البديل لأي امتحان من ضمن الامتحانات المدرجة في الجدولين السابقين في حال تعذر إجراؤه في الموعد المحدد له، وذلك بموجب إعلان يصدر لهذه الغاية.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
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