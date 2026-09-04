مطاردة وإطلاق نار في طرابلس.. توقيف 9 سوريين دخلوا خلسة

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في عملية أمنية، تمكنت دورية من شعبة للمكافحة البرية في من توقيف تسعة أشخاص من التابعية ، إثر دخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية عبر الحدود الشمالية، وذلك على متن سيارة رباعية الدفع من نوع " جيب".وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن الجمارك أن عملية التوقيف جاءت بعد مطاردة هوليوودية للسيارة المذكورة، اضطر خلالها عناصر الدورية لإطلاق النار على الإطارات لشلّ حركة الآلية وإجبارها على التوقف.وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين التسعة مع المركبة المضبوطة إلى مركز جمارك طرابلس، حيث بُوشرت التحقيقات الإدارية والأمنية معهم بإشراف المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية الجمارك لضبط الحدود الشمالية ومكافحة عمليات التهريب والتسلل غير الشرعي عبر المعابر غير الرسمية.