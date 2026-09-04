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لبنان

قوى الأمن تتحرك بيئياً: توقيف ملوث شاطئ السمرلاند

Lebanon 24
04-09-2026 | 12:38
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قوى الأمن تتحرك بيئياً: توقيف ملوث شاطئ السمرلاند
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في إطار مساعيها الحثيثة لحماية البيئة البحرية وقمع المخالفات، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة عن توقيف مواطن متورط في ارتكاب مجزرة بحرية أدّت إلى نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة في محلة السمرلاند.
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وفي التفاصيل، تلقت المديرية العامة بتاريخ 22-8-2026 شكوى من إحدى الجمعيات البيئية، تفيد بإقدام أحد الأشخاص على صيد الأسماك باستخدام شباك محظورة قانوناً تُعرف بـ"جاروفة البر"، ما تسبب في إبادة وتلف كميات ضخمة من صغار الأسماك ورميها على الشاطئ، مُحدثاً تلوثاً بيئياً كبيراً.

وعلى الأثر، باشرت عناصر مخفر السعديات البحري (التابع لمفرزة شواطئ جبل لبنان في الدرك الإقليمي) تحرياتها الفورية، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وتبين أنه يدعى (ا. س.، مواليد عام 2001، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف الموقوف صراحة بما نُسب إليه، مؤكداً استخدامه الشباك المخالفة ورامي الأسماك النافقة على الشاطئ. وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقه وأُودع الموقوف المراجع المعنية.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العامة

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