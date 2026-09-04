قوى الأمن تتحرك بيئياً: توقيف ملوث شاطئ السمرلاند

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في إطار مساعيها الحثيثة لحماية البيئة البحرية وقمع المخالفات، أعلنت – العامة عن توقيف مواطن متورط في ارتكاب مجزرة بحرية أدّت إلى نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة في محلة السمرلاند.وفي التفاصيل، تلقت بتاريخ 22-8-2026 شكوى من إحدى الجمعيات البيئية، تفيد بإقدام أحد الأشخاص على صيد الأسماك باستخدام شباك محظورة قانوناً تُعرف بـ"جاروفة البر"، ما تسبب في إبادة وتلف كميات ضخمة من صغار الأسماك ورميها على الشاطئ، مُحدثاً تلوثاً بيئياً كبيراً.وعلى الأثر، باشرت عناصر مخفر السعديات البحري (التابع لمفرزة شواطئ في الدرك الإقليمي) تحرياتها الفورية، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وتبين أنه يدعى (ا. س.، مواليد عام 2001، لبناني).وبالتحقيق معه، اعترف الموقوف صراحة بما نُسب إليه، مؤكداً استخدامه الشباك المخالفة ورامي الأسماك النافقة على الشاطئ. وبناءً على إشارة المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقه وأُودع الموقوف المراجع المعنية.