إسرائيل تتشدد في المفاوضات أكثر بعد سقوط علي الطاهر

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": يتوقع البعض ان يؤدي سقوط موقع علي الطاهر، بيد بعد طول حصار ومواجهة ، الى نتائج وتداعيات على واقع ازمة لجنوب ، وعلى مسار المفاوضات المباشرة ،وينسحب على تعاطي الحكومة مع قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، بعدما ادى هذا التطور إلى مزيد من تقدم واحتلال لمزيد من الاراضي اللبنانية، وتراجع وخسارته لأحد اهم المواقع المحصنة الاساسية بالمواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب.هناك من يتوقع ان تستغل الحكومة الإسرائيلية سيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي على موقع علي الطاهر، للتشدد اكثر بمطالبة ، لتسريع خطى تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ووضعه كشرط مسبق، للسير قدماً، بمعاودة استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل من جهة، واخضاع المرحلة التجريبية الاولى، لاختبار دقيق ، لتقييم مدى ، بمضمون اتفاق الاطار الثلاثي ،لكي يتم الانتقال إلى المراحل اللاحقة في وقت قريب من جهة ثانية.لا يُستهان بحدث سقوط علي الطاهر، بيد قوات الاحتلال ، على وضعية حزب الله، بالرغم من الصمت المطبق الذي يلتزمه ، لانه يعبّر عن استمرار خسارة الحرب التي اشعلها الحزب، لإسناد غزة اولاً،وبعدها حرب إسناد ، وضعف ذرائع الحزب وحججه للاحتفاظ بسلاحه بالداخل اللبناني بعدما اثبتت الوقائع المتتالية فشل هذا السلاح بمواجهة إسرائيل وحماية لبنان، كما يدعي قادة ومسؤولو الحزب بذلك،ما يرتب على الدولة اعباء اضافية وضاغطة، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، للتحرك قدماً إلى الامام ، لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها.واقع جديد فرضه سقوط موقع علي الطاهر بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا يصبّ في مصلحة الحزب، الذي سيبذل ما في وسعه للالتفاف عليه ، وانكار الخسارة الجسيمة التي مُنِيَ بها، كما عادته في السابق ،للاحتفاظ بسلاحه خارج ، في حين ستسعى إسرائيل لاستغلال احتلالها الموقع الجديد، في فرض المزيد من شروطها ومطالبها على لبنان.