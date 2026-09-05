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لبنان

توافق دولي حول الجنوب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-09-2026 | 01:45
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تُظهر المعطيات المتداولة في لبنان تحولاً لافتاً في الموقف والتوجه الدولي بشأن مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب.
فبعدما كانت الإدارة الأميركية تتخذ موقفاً حاسماً برفض استمرار اليونيفيل، بدأت تظهر مؤشرات إلى تبدل محدود في هذا التوجه.
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وبحسب المعطيات، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة الموافقة على التمديد لليونيفيل، بل قد يفتح الباب أمام التوافق على إنشاء قوة دولية أخرى تحل مكانها، مع صلاحيات ومهام مشابهة تتناسب مع ترتيبات المرحلة المقبلة. وفي كل الأحوال، يبدو أن هناك اتفاقاً دولياً على ضرورة عدم ترك أي فراغ أمني في جنوب لبنان، مهما كانت الصيغة التي سيتم اعتمادها.
المصدر: لبنان 24
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