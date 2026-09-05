توافق دولي حول الجنوب

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تُظهر المعطيات المتداولة في تحولاً لافتاً في الموقف والتوجه الدولي بشأن مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب.فبعدما كانت تتخذ موقفاً حاسماً برفض استمرار اليونيفيل، بدأت تظهر مؤشرات إلى تبدل محدود في هذا التوجه.وبحسب المعطيات، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة الموافقة على التمديد لليونيفيل، بل قد يفتح الباب أمام التوافق على إنشاء أخرى تحل مكانها، مع صلاحيات ومهام مشابهة تتناسب مع ترتيبات المرحلة المقبلة. وفي كل الأحوال، يبدو أن هناك اتفاقاً دولياً على ضرورة عدم ترك أي فراغ أمني في ، مهما كانت الصيغة التي سيتم اعتمادها.