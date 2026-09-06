جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية: لدولة تحزم تجزم في قراراتها

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وقال جعجع: "خمسون عاماً مضت منذ أن تلاقت أحزاب ومجموعات مقاومة عدة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، لأن لبنان بالذات كان يواجه حينها خطراً وجودياً داهماً"، مشيراً إلى أنها كانت "خمسون عاماً من التضحية والمثابرة، خمسون عاماً من المقاومة والاضطهاد والاعتقال والمواجهة".



وأضاف: "نستذكر اليوم ، نستذكر المقاتلين والجرحى والمعوقين والمفقودين والمهجرين والآباء والأمهات والأطفال"، متابعاً: "نستذكر مجتمعاً انتفض على اختلاف فئاته طلباً للحياة، نستذكر الناس العاديين الذين سطروا بطولات استثنائية وحجزوا مكاناً لهم في التاريخ وفي قلوبنا إلى أبد الآبدين".



كما استذكر جعجع مؤسس بشير الجميل، قائلاً: "نستذكر اليوم مؤسسنا، هذا الاسم الذي ما زال يتردد صداه عبر الأجيال: بشير الجميل، بشير الذي لم يرَ الواقع الهش الذي كنا نعيشه فحسب، بل رأى ما وراء الأفق، رأى ما يمكن أن يكون عليه هذا الواقع". أكد القوات أن إحياء ذكرى هذا العام يستحضر "محطة مفصلية في تاريخ "، تتمثل بالذكرى الخمسين للتأسيس الرسمي للقوات اللبنانية في أيلول 1976.وقال جعجع: "خمسون عاماً مضت منذ أن تلاقت أحزاب ومجموعات مقاومة عدة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، لأن لبنان بالذات كان يواجه حينها خطراً وجودياً داهماً"، مشيراً إلى أنها كانت "خمسون عاماً من التضحية والمثابرة، خمسون عاماً من المقاومة والاضطهاد والاعتقال والمواجهة".وأضاف: "نستذكر اليوم ، نستذكر المقاتلين والجرحى والمعوقين والمفقودين والمهجرين والآباء والأمهات والأطفال"، متابعاً: "نستذكر مجتمعاً انتفض على اختلاف فئاته طلباً للحياة، نستذكر الناس العاديين الذين سطروا بطولات استثنائية وحجزوا مكاناً لهم في التاريخ وفي قلوبنا إلى أبد الآبدين".كما استذكر جعجع مؤسس بشير الجميل، قائلاً: "نستذكر اليوم مؤسسنا، هذا الاسم الذي ما زال يتردد صداه عبر الأجيال: بشير الجميل، بشير الذي لم يرَ الواقع الهش الذي كنا نعيشه فحسب، بل رأى ما وراء الأفق، رأى ما يمكن أن يكون عليه هذا الواقع".

وفي سياق آخر، قال جعجع إن "أعتى المجرمين في عملية اغتيال عيراني هو من أصر على تضليل التحقيق منذ اللحظة الأولى، في الوقت الذي كان فيه في موقع المسؤولية الأمنية المولجة بحماية اللبنانيين، ومن ثم في موقع المسؤولية السياسية"، مضيفاً أن هذا الشخص "حاول زوراً وبهتاناً رمي التهمة على آخرين، وهو ما أظهرته الاعترافات الأخيرة".

وفي ما يتعلق باغتيال منسق القوات اللبنانية السابق في منطقة جبيل باسكال سليمان، أشار جعجع إلى أنه "بعد طول انتظار صدر القرار الظني في عملية اغتياله، مؤكداً أن الأمر كان عملية قتل عن سابق تصور وتصميم وليس مجرد حادث".

وأكد جعجع أن "حزب القوات سيستكمل الإجراءات القضائية المطلوبة، خصوصاً لجهة استرداد المتهمين المطلوبين الفارين في ، لأن استردادهما سيؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة، خصوصاً الجهة التي تقف فعلاً خلف عملية الاغتيال".

وشدد جعجع، على أهمية وجود دولةً تحزم وتجزم في قراراتها، وقال إننا نرفض دويلةً تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن حساب اللبنانيين ولبنان.

ورأى جعجع، أن "شعارات "جيش وشعب ومقاومة" و"السلاح يبني ويحمي" و"وحدة المسار والمصير" فقد سقطت إلى غير رجعةٍ وأثبتت انها كانت الغطاء لأكبر خدعةٍ في تاريخ لبنان الحديث وحان الوقت لفضح هذه الخديعة ووضع حد نهائي لها".