تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية: لدولة تحزم وتجزم في قراراتها

Lebanon 24
06-09-2026 | 12:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية: لدولة تحزم وتجزم في قراراتها
جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية: لدولة تحزم وتجزم في قراراتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن إحياء ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية هذا العام يستحضر "محطة مفصلية في تاريخ لبنان"، تتمثل بالذكرى الخمسين للتأسيس الرسمي للقوات اللبنانية في أيلول 1976.
Advertisement

وقال جعجع: "خمسون عاماً مضت منذ أن تلاقت أحزاب ومجموعات مقاومة عدة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، لأن لبنان بالذات كان يواجه حينها خطراً وجودياً داهماً"، مشيراً إلى أنها كانت "خمسون عاماً من التضحية والمثابرة، خمسون عاماً من المقاومة والاضطهاد والاعتقال والمواجهة".

وأضاف: "نستذكر اليوم القادة، نستذكر المقاتلين والجرحى والمعوقين والمفقودين والمهجرين والآباء والأمهات والأطفال"، متابعاً: "نستذكر مجتمعاً انتفض على اختلاف فئاته طلباً للحياة، نستذكر الناس العاديين الذين سطروا بطولات استثنائية وحجزوا مكاناً لهم في التاريخ وفي قلوبنا إلى أبد الآبدين".

كما استذكر جعجع مؤسس القوات اللبنانية بشير الجميل، قائلاً: "نستذكر اليوم مؤسسنا، هذا الاسم الذي ما زال يتردد صداه عبر الأجيال: بشير الجميل، بشير الذي لم يرَ الواقع الهش الذي كنا نعيشه فحسب، بل رأى ما وراء الأفق، رأى ما يمكن أن يكون عليه هذا الواقع".
 
وفي سياق آخر، قال جعجع إن "أعتى المجرمين في عملية اغتيال عيراني هو من أصر على تضليل التحقيق منذ اللحظة الأولى، في الوقت الذي كان فيه في موقع المسؤولية الأمنية المولجة بحماية اللبنانيين، ومن ثم في موقع المسؤولية السياسية"، مضيفاً أن هذا الشخص "حاول زوراً وبهتاناً رمي التهمة على آخرين، وهو ما أظهرته الاعترافات الأخيرة".
وفي ما يتعلق باغتيال منسق القوات اللبنانية السابق في منطقة جبيل باسكال سليمان، أشار جعجع إلى أنه "بعد طول انتظار صدر القرار الظني في عملية اغتياله، مؤكداً أن الأمر كان عملية قتل عن سابق تصور وتصميم وليس مجرد حادث".
 
وأكد جعجع أن "حزب القوات سيستكمل الإجراءات القضائية المطلوبة، خصوصاً لجهة استرداد المتهمين المطلوبين الفارين في سوريا، لأن استردادهما سيؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة، خصوصاً الجهة التي تقف فعلاً خلف عملية الاغتيال".
 

إلى ذلك، انتقد جعجع الادعاءات التي تلت سقوط علي الطاهر"، قائلاً: "بدل أن يتم تسليم التلّة للجيش اللبناني إدّعى البعض أنها فارغة وغير مهمة وعبارة عن إسطبل".

وأكد أننا "نحصد ما زرع باستشهاد أبطال المقاومة اللبنانية، من هنا لم نخش المواجهة يوم فرضت علينا، ولم نتراجع يوم تألب وتكالب علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والامل، في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على انواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها، وقال: "من المؤكد ان فجر السيادة قد لاح، ولن نقبل بأن يوقف أحد انبلاجه، سواء كان بالاستقواء على الدولة وعلى اللبنانيين السياديين الأحرار، أو بالمهادنة والتسويف والمماطلة والترقيع".

وإذ أعرب عن رفضه لدويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين، وتدافع عن إيران على حساب اللبنانيين ولبنان، شدد على أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون أقدم على محاولة إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي هي من صنع أيدي الآخرين، فبدأوا بلعنه هو أيضاً". كما ذكّر "بدور المسؤولين في الدولة اللبنانية، بإحلال الاستقرار والسلام في البلاد، ففي حال لم يبالِ حزب الله فإن المسؤولين الرسميين لا يستطيعون إلا أن يبالوا، فعلى هؤلاء المسؤولين أن يحزموا أمرهم ويتخذوا قرارات لا تبقى مجرد حبر على ورق فحسب، إنما خطوات عملية جداً للتخلص من الوضع الشاذ الذي نحن فيه، وبالتالي الوصول الى الدولة الفعلية المنشودة، فقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، لا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية التي لن تتكرر".

مواضيع ذات صلة
جعجع: نريد دولةً تحزم وتجزم وتحسم وتحكم ونرفض دويلةً تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب اللبنانيين ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: إن إحياءنا لذكرى شهداء المقاومة اللبنانية هذا العام بالذات يستحضر معه محطة مفصلية في تاريخ لبنان إنها الذكرى الخمسون للتأسيس الرسمي للقوات اللبنانية في أيلول 1976
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاك على حل أجنحته العسكرية والأمنية وإما على الدولة اللبنانية ان تحزم أمرها
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات اللبنانية" تحيي ذكرى شهدائها في قرطبا بقداس وتؤكد الوفاء لتضحياتهم
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

إيران على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس حزب

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-09-06
Lebanon24
16:10 | 2026-09-06
Lebanon24
15:30 | 2026-09-06
Lebanon24
15:18 | 2026-09-06
Lebanon24
15:00 | 2026-09-06
Lebanon24
14:49 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24