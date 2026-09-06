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لبنان

بالصور...الجيش يوقف مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية

Lebanon 24
06-09-2026 | 14:18
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بالصور...الجيش يوقف مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية
بالصور...الجيش يوقف مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية photos 0
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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