بالصور...الجيش يوقف مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية

صدر عن البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – ، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.