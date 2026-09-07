تشكيك بـالرواية الاسرائيلية

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تشير مصادر سياسية لبنانية رسمية إلى وجود شكوك جدية حيال "الرواية " التي بدأت تتحدث عن استعداد للانسحاب إلى ، بعد الانتهاء من تفجير عدد من الأنفاق والمنشآت في منطقة" ".وبحسب المصادر، فإن الوقائع الميدانية لا توحي حتى الآن بأن المنطقة تتجه نحو التهدئة أو الانسحاب، خصوصاً في ظل الإسرائيلية الكثيفة والمتواصلة على ومحيطها.وترى المصادر أن هذا التصعيد الجوي يطرح علامات استفهام حول النوايا الإسرائيلية الفعلية، وسط ترجيحات بأن تكون الضربات الحالية تمهيداً لعمل عسكري جديد، ما يجعل الحديث عن انسحاب قريب موضع شك وانتظار لما ستكشفه التطورات الميدانية.