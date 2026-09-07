تشكيك بـالرواية الاسرائيلية

تشير مصادر سياسية لبنانية رسمية إلى وجود شكوك جدية حيال "الرواية الإسرائيلية
" التي بدأت تتحدث عن استعداد للانسحاب إلى جنوب نهر الليطاني
، بعد الانتهاء من تفجير عدد من الأنفاق والمنشآت في منطقة"علي الطاهر
".
وبحسب المصادر، فإن الوقائع الميدانية لا توحي حتى الآن بأن المنطقة تتجه نحو التهدئة أو الانسحاب، خصوصاً في ظل الغارات
الإسرائيلية الكثيفة والمتواصلة على منطقة النبطية
ومحيطها.
وترى المصادر أن هذا التصعيد الجوي يطرح علامات استفهام حول النوايا الإسرائيلية الفعلية، وسط ترجيحات بأن تكون الضربات الحالية تمهيداً لعمل عسكري جديد، ما يجعل الحديث عن انسحاب قريب موضع شك وانتظار لما ستكشفه التطورات الميدانية.