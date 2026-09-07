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لبنان

"حزب الله" يصوّب على السلطة ولا توجه لديه للرد على العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
07-09-2026 | 22:34
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حزب الله يصوّب على السلطة ولا توجه لديه للرد على العدوان الاسرائيلي
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فيما يزداد ضغط بيئة «حزب الله» عليه، مطالبة برد على العدوان الاسرائيلي المتمادي، تبدو خياراته محكومة إلى حد بعيد بالتطورات الإقليمية، ولا سيما مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، فضلاً عن الحسابات السياسية الداخلية اللبنانية.
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وتشير مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب يتجنب إلى حد كبير الإعلان عن أي توجه للرد، أو مواصلة ضبط النفس، والالتزام باتفاق وقف النار من جهة واحدة، لافتة إلى أنه «يصوّب راهناً باتجاه تحمّل السلطة اللبنانية مسؤولياتها، علماً أنه كان قد دعاها إلى الحوار لمواجهة توسع العدوان الإسرائيلي، وفشل المفاوضات».
وترى المصادر أنه لا توجد مؤشرات حتى الساعة تدل على توجه الحزب للرد عسكرياً، لأن أحد أهداف توسيع العدوان هو استدراج الحزب ومعه إيران للرد، والذهاب لحرب واسعة، ما يخدم نتنياهو انتخابياً، أو يساعده في تأجيل الانتخابات.
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