تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"علي الطاهر": بين صمت "الحزب" واستحقاقي "الكنيست والكونغرس"

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
08-09-2026 | 03:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
علي الطاهر: بين صمت الحزب واستحقاقي الكنيست والكونغرس
علي الطاهر: بين صمت الحزب واستحقاقي الكنيست والكونغرس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تتحرك الحرب بتوقيت واحد، ففي الجنوب تتقاطع الحسابات العسكرية مع استحقاقين انتخابيين يقتربان هما انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين الأول، وانتخابات الكونغرس الأميركي في 3 تشرين الثاني. وبينهما، يجري شدّ الحبل حول شكل التصعيد وحدوده، من إيران وهرمز إلى لبنان.
Advertisement

في هذا السياق، جاءت "معركة علي الطاهر"، حيث أعلنت إسرائيل السيطرة على الموقع وقدّمته كإنجاز ميداني، فيما التزم حزب الله الصمت رسميًا، ولم يصدر عن مؤسساته الإعلامية أو العسكرية موقف واضح بشأن التطور، أما المواقف المتفرقة المتضاربة الصادرة عن شخصيات حزبية، فلم تؤدِّ إلى إزالة الغموض، بل زادت الالتباس حول حقيقة الوضع الميداني.

وقد يكون الصمت، بحسب قراءة مصدر سياسي مقرّب من "الثنائي الشيعي"، مقصودًا بحد ذاته، فإذا أرادت إسرائيل تقديم ما جرى في علي الطاهر باعتباره انتصارًا، فليكن ذلك، طالما أن النتيجة قد تفتح بابًا لخفض الاستهدافات وإرساء قدر من الهدوء في منطقة النبطية، لكن استمرار الغارات الإسرائيلية بعد إعلان السيطرة يطرح سؤالًا أساسيًا: ماذا تحقق فعليًا في علي الطاهر؟ ولماذا تحتاج إسرائيل إلى مواصلة القصف إذا كانت قد أنجزت هدفها المعلن؟

المشهد يوحي، بحسب المصدر نفسه، بأن "علي الطاهر" لم تكن هدفًا عسكريًا منفصلًا، بل جزءًا من محاولة إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الجبهة الجنوبية. فالتطورات الميدانية خلال اليومين الأخيرين، من استهداف عناصر "الحزب" إلى توسيع بنك الأهداف، مرورًا بإنذارات إخلاء الأبنية تمهيدًا لتدميرها واستهداف المدنيين، تشير إلى أن إسرائيل لا تتعامل مع الجنوب باعتباره ملفًا أُنجز، بل كساحة يجري إعدادها لمستوى جديد من الضغط والتصعيد.

وبصرف النظر عن تفاصيل الأرقام الميدانية، فإن اتساع دائرة الخسائر المدنية يعكس انتقال التصعيد إلى مستوى أكثر خطورة، ويعزز الانطباع بأن الهدف لم يعد مجرد الرد على عمليات محددة، وإنما فرض وقائع جديدة على امتداد الجبهة.

ولأن الوقت الانتخابي يضغط على القرار العسكري، فإن بنيامين نتنياهو يحتاج إلى صورة إنجاز أمني وعسكري تعيد ترتيب المشهد الداخلي حول الحرب والردع، وكلما بقيت الجبهة مشتعلة، ازدادت قدرته على إبقاء الأمن في صدارة الحسابات السياسية، أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيحتاج إلى نتيجة يمكن تسويقها انتخابيًا، تتمثل في ضغط قوي على إيران وحلفائها، لكن من دون حرب مفتوحة تتسع كلفتها وتتحول إلى عبء مع اقتراب انتخابات الكونغرس.

هنا تتقاطع واشنطن وتل أبيب، لكن مصالحهما لا تتطابق، فما يريده ترامب قد يكون تصعيدًا مضبوطًا، فيما قد يرى نتنياهو في التصعيد المفتوح مساحة أوسع لخدمة معركته السياسية، وإذا تجاوزت الحرب السقف الأميركي، يمكن أن تتحول الورقة التي يفترض أن تعزز موقع ترامب إلى عبء عليه أمام الناخب الأميركي، ولذلك، فإن المعركة المقبلة ليست فقط على الأرض، بل على قرار ضبطها، فمن يحدد السقف؟ من يملك قرار التهدئة؟ ومن يستطيع منع الجبهة اللبنانية من التحول إلى امتداد لحرب أوسع مع إيران؟

في هذه المعادلة، تتجاوز "علي الطاهر" حدود موقع عسكري في جنوب لبنان لتصبح جزءًا من حسابات تمتد إلى تل أبيب وواشنطن، حيث يتداخل الميدان مع الاستحقاق الانتخابي. فالمسألة لم تعد فقط من يفرض سيطرته على الأرض، بل من يستطيع تحويل هذه السيطرة إلى مكسب سياسي.وهنا يبقى السؤال: هل يحمل نتنياهو إنجاز علي الطاهر إلى صندوق الكنيست، أم يحوّل ترامب نتائج التصعيد إلى ورقة انتخابية في صندوق الكونغرس؟
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
أسباب تعيق تسلّم الجيش "تلة علي الطاهر" ولا صفقات مع "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" مستعد والعين على "علي الطاهر"
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: تقدمنا نحو "علي الطاهر" بعد معلومات استخباراتية بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الحسم الإسرائيلي وصمت "الحزب"… ماذا تخفي "تلال علي الطاهر"؟!
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 13:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-09-08
Lebanon24
06:01 | 2026-09-08
Lebanon24
06:00 | 2026-09-08
Lebanon24
05:14 | 2026-09-08
Lebanon24
05:07 | 2026-09-08
Lebanon24
05:05 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24