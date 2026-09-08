تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موظفو الادارة العامة: الحكومة تتجاهلنا ولن نتجاهل حقوقنا

Lebanon 24
08-09-2026 | 14:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موظفو الادارة العامة: الحكومة تتجاهلنا ولن نتجاهل حقوقنا
موظفو الادارة العامة: الحكومة تتجاهلنا ولن نتجاهل حقوقنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، بأشد العبارات، "الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان واللبنانيين، ولا سيما استشهاد زميلتنا في وزارة العمل وأفراد من عائلتها، واستهداف وزارة المالية في النبطية. إن استهداف الموظفين وعائلاتهم والمؤسسات الرسمية هو اعتداء سافر على لبنان ودولته ومؤسساته".
Advertisement

اضافت: "في ظل العدوان والظروف القاسية، يواصل موظف الإدارة العامة أداء واجبه باللحم الحي، فيما تستمر الحكومة في تجاهل معاناته وانهيار قدرته الشرائية. وبدل إنصافه، تأتي موازنة 2027 خالية من أي معالجة جدية للرواتب والأجور، وتطرح حلولًا انتقائية ومجزأة تضرب مبدأ المساواة الذي هو حق دستوري وتحاول تقسيم موظفي الإدارة العامة.نقولها بوضوح: لن نقبل. حقوق الموظفين ليست منّة، وليست فتاتًا، وليست قابلة للتقسيط أو المساومة".

واكدت الرابطة "التمسك بتصحيح فعلي وعادل للأجور: وذلك بإدراج 11 ضعفاً مطلع العام 2026 كما أُقرّ في مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، بشكل يعيد للموظف جزءاً من قدرته الشرائية، ويحفظ كرامته وحقه في أجر عادل، مع ضرورة إدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتّها.

- رفع بدل النقل بما يتناسب مع كلفته الفعلية.


- رفض آلية تقسيط المفعول الرجعي المستحق التي وضعتها وزارة المال


- سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تؤمن للموظف حياة كريمة وعادلة وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم وسلم متحرك للاجور


- رفض أي حلول انتقائية أو تمييزية".


ودعت "جميع موظفي الإدارة العامة الى مواكبة تحركات تجمع روابط القطاع العام والمشاركة الكثيفة في التحرك،غدًا الأربعاء أمام رياض الصلح ابتداءً من الساعة 11 قبل الظهر.هذا ليس تحركًا عابرًا… بل بداية التصعيد".

كما اعلنت الرابطة أن "اجتماعاتها ستبقى مفتوحة يومي الخميس والجمعة لاتخاذ خطوات تصعيدية، وصولًا إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات.

وختمت :"انتهى زمن الانتظار انتهى زمن الاستجداء انتهى زمن الفتات...حقوقنا كاملة، وكرامتنا ليست للمساومة.موحدون في المطلب… موحدون في الموقف… والتصعيد مستمر حتى تحقيق الحقوق".
مواضيع ذات صلة
موظفو الإدارة العامة نحو التصعيد بدءا من الاضراب العام اليوم
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عمار لرئيس الحكومة: اتهمت المقاومة وتجاهلت جرائم إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إردوغان: اي مبادرة تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك لن تنجح
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت المشاركة في الإضراب العام الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 00:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة العامة

وزارة المالية

مجلس الوزراء

وزارة العمل

رياض الصلح

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-09-08
Lebanon24
15:28 | 2026-09-08
Lebanon24
15:15 | 2026-09-08
Lebanon24
15:07 | 2026-09-08
Lebanon24
14:31 | 2026-09-08
Lebanon24
14:00 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24