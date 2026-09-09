تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جيل جديد بلا أسماء.. من يقود حزب الله؟

Lebanon 24
09-09-2026 | 06:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جيل جديد بلا أسماء.. من يقود حزب الله؟
جيل جديد بلا أسماء.. من يقود حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مصدر أمني لبناني لـ"إرم نيوز" أن "حزب الله" دفع خلال الفترة الماضية بعشرات القادة الجدد إلى مواقع عسكرية وأمنية مختلفة، لا تزال الأجهزة الأمنية تفتقر إلى ملفات استخباراتية مكتملة عن عدد كبير منهم، في محاولة لإخفاء الطبقة القيادية البديلة التي صعدت بعد مقتل معظم الوجوه البارزة في هيكله العسكري.
Advertisement

وقال المصدر إن الحزب يتعمّد عدم إبراز هؤلاء القادة، وحصر ارتباط كل منهم بعدد محدود من الوحدات والمقاتلين، ضمن عملية إعادة تنظيم واسعة فرضتها الخسائر والاختراقات التي أصابت بنيته القيادية خلال المواجهات مع إسرائيل.

وأوضح أن ما يجري لا يقتصر على تعيين بدلاء للقادة الذين قتلوا، بل يشمل تقليص دائرة المعلومات التي يحصل عليها المسؤولون الميدانيون، بحيث لا يمتلك كل منهم سوى ما يحتاج إليه لإدارة مجموعته أو وحدته، ولا يعرف بالضرورة تفاصيل عمل الوحدات الأخرى.

وبحسب المصدر، فإن هذا النموذج يعكس حجم المشكلة الأمنية التي واجهها الحزب بعدما أظهرت سلسلة الاغتيالات قدرة إسرائيل على الوصول إلى مستويات متقدمة من قياداته، وتحديد أماكن اجتماعات وتحركات مسؤولين أمضى بعضهم عقوداً داخل بنيته العسكرية. 
 
وكشف المصدر الأمني أن الحرس الثوري تولّى في مرحلة إعادة البناء إشرافاً مباشراً على الجناح العسكري، عبر إرساله مستشارين إيرانيين للمساعدة على إدارة الشؤون العسكرية.
 
ولم تقتصر مهمة الضباط الإيرانيين على تدريب المقاتلين والإشراف على إعادة التسلح، بل امتدت، بحسب مصادر الوكالة، إلى إعادة تشكيل بنية القيادة العسكرية التي كانت الاختراقات الإسرائيلية أحد أسباب انهيار أجزاء منها.

شملت التغييرات التي أدخلها الإيرانيون التخلي عن جانب من الهيكل الهرمي الذي نما في عهد حسن نصرالله، والانتقال إلى وحدات أصغر لا تمتلك سوى معلومات محدودة عن بعضها بعضاً.

ووصف المصدر الأمني هذا النموذج بأنه أكثر تسطحاً، ويشبه إلى حد ما الخلايا الصغيرة التي عمل بها حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن العودة إلى الخلايا الصغيرة ليست دليلاً بحد ذاتها على استعادة القوة التي كان الحزب يمتلكها قبل اغتيال قادته، بقدر ما تكشف محاولة تقليص الخسائر المحتملة إذا تمكنت إسرائيل مجدداً من اختراق إحدى حلقات التنظيم. فكلما قلّت المعلومات التي يمتلكها القائد، انخفضت قيمة ما يمكن أن ينكشف معه عند استهدافه أو اختراق دائرته.
 
من يقود الحزب الجديد؟

راآ الخبير الإستراتيجي والعسكري محمد يوسف النور، أن التحوّل إلى قيادة أقل ظهوراً ووحدات أصغر لا ينبغي قراءته باعتباره تطوراً في قدرات الحزب بقدر ما هو محاولة للتكيف مع الضربات التي كشفت هشاشة بنيته الأمنية السابقة.

وأضاف أن الحزب يستطيع ملء المواقع الشاغرة بأسماء جديدة، لكن تعويض جيل كامل من القادة الذين امتلكوا خبرات تراكمت على مدى عقود مسألة مختلفة، خصوصاً في ظل خسارة قنوات الإمداد والضغط العسكري والسياسي المتواصل عليه.

كما أن اتساع الدور الإيراني في إعادة بناء القيادة، بحسب النور، يضعف أكثر محاولة الفصل بين القرار العسكري للحزب والإستراتيجية الإقليمية لطهران، ويطرح تساؤلات لبنانية حول الجهة التي تمسك فعلياً بمفاصل التنظيم العسكري الجديد. 
مواضيع ذات صلة
شراكة ضخمة بين Google وMirendil لبناء جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نعمة الله سكنت بالقديس شربل حتى أصبح اسمه حاضرا في الكنائس والبيوت والعالم كله يشدّد الضعفاء ويقود كثيرين إلى الايمان ويصنع العجائب
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
استقالة سفيريدينكو تفاجئ حزب زيلينسكي.. 4 أسماء لخلافتها
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلا صبغة قومية".. قائد قسد يستعد لقيادة حزب جديد في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأجهزة الأمنية

حسن نصرالله

على استعادة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09
Lebanon24
07:28 | 2026-09-09
Lebanon24
07:06 | 2026-09-09
Lebanon24
07:05 | 2026-09-09
Lebanon24
07:00 | 2026-09-09
Lebanon24
06:32 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24