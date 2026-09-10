فرصة جديدة للسينما اللبنانية.. تمديد مهلة الترشح لجوائز الأوسكار 2027

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أعلنت ، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الثقافية، عن تمديد مهلة استقبال طلبات الترشّح للمنافسة على جائزة الأوسكار لعام 2027 عن فئة الفيلم الأجنبي، حتى يوم الجمعة الواقع فيه 18 أيلول 2026.ودعت الوزارة الراغبين بالترشح إلى إيداع طلباتهم ومستنداتهم في قلم الثقافية الكائن في مبنى وزارة الثقافة بقصر الأونيسكو في (الطابق الأول) خلال الدوام الرسمي، بالتوازي مع إرسال النسخ الإلكترونية عبر البريد المخصص للجائزة (oscarslebanon@gmail.com)، والذي يُتاح من خلاله أيضاً التواصل للرد على أي استفسارات.وأشارت الوزارة إلى ضرورة اشتمال الملف المقدم على كتاب ترشح رسمي، ملخص للفيلم، المواد الترويجية المتاحة، إثباتات السينمائي، إضافة إلى خطة التسويق والترويج المفصلة في حال التصفية، مشددة على وجوب استيفاء الشريط السينمائي المتقدم لكل الشروط واللوائح التنظيمية المعتمَدة من قِبل الفنون وعلوم الصور المتحركة.