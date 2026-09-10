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لبنان

عون: الفساد أرهق الاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
10-09-2026 | 06:24
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شدد الرئيس جوزاف عون على الدور الأساسي لهيئة الشراء العام في حماية المال العام وترشيد الإنفاق، معتبراً أن نجاحها جزء من استعادة الدولة اللبنانية عافيتها المؤسساتية.
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وقال لرئيس واعضاء هيئة الشراء العام بعد ادائهم قسم اليمين:" انتم في خط الدفاع الأول عن المال العام، ونجاحكم هو جزء من نجاح الدولة اللبنانية في استعادة عافيتها المؤسساتية".

أضاف:" هيئة الشراء العام ليست مجرّد جهاز إداري وتقني، بل أداة أساسية لترشيد الإنفاق العام واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، في مرحلة تُبنى فيها الثقة بلبنان خطوةً خطوة".

تابع:" الفساد أرهق الاقتصاد اللبناني، والقانون يجب أن يُطبَّق على الجميع بلا استثناء".

واكّد أن عمل الهيئة يشكل شرطًا أساسيًا لاستعادة ثقة المؤسسات المانحة والدول الصديقة، وانّ حوكمة الشراء العام جزء لا يتجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
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