عون: الفساد أرهق الاقتصاد اللبناني

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وقال لرئيس واعضاء هيئة الشراء العام بعد ادائهم قسم اليمين:" انتم في الأول عن المال العام، ونجاحكم هو جزء من نجاح الدولة في استعادة عافيتها المؤسساتية".أضاف:" هيئة الشراء العام ليست مجرّد جهاز إداري وتقني، بل أداة أساسية لترشيد الإنفاق العام واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، في مرحلة تُبنى فيها الثقة بلبنان خطوةً خطوة".تابع:" الفساد أرهق الاقتصاد اللبناني، والقانون يجب أن يُطبَّق على الجميع بلا استثناء".واكّد أن عمل الهيئة يشكل شرطًا أساسيًا لاستعادة ثقة المؤسسات المانحة والدول الصديقة، وانّ حوكمة الشراء العام جزء لا يتجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والمالي.