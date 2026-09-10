بالصور: المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام.. وهذه التفاصيل

أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية
قراراً رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات
بشكل استثنائي.
وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان
، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان
، رياض
أبو غيدا، فوزات فرحات
، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس
القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس" بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه. كما تقرر إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء
، ونشره في الجريدة الرسمية".