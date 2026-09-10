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لبنان

بالصور: المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
10-09-2026 | 07:47
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بالصور: المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام.. وهذه التفاصيل
بالصور: المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام.. وهذه التفاصيل photos 0
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 أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية قراراً رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.  
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وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.  

وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس" بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه. كما تقرر إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية".
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