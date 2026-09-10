بالصور: المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام.. وهذه التفاصيل

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أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية قراراً رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض بشكل استثنائي.وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني ، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت ، أبو غيدا، فوزات ، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم، فيما غاب القاضي عمر حمزة بداعي المرض.وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس" بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه. كما تقرر إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس ، ونشره في الجريدة الرسمية".