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لبنان

عون يدعو الوزراء لاغتنام الفرص.. وهذا ما كشفه عن الكهرباء

Lebanon 24
10-09-2026 | 09:19
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عون يدعو الوزراء لاغتنام الفرص.. وهذا ما كشفه عن الكهرباء
عون يدعو الوزراء لاغتنام الفرص.. وهذا ما كشفه عن الكهرباء photos 0
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استهلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء بالإشارة إلى وضع حجر الأساس لتوسيع مرفأ بيروت، معتبراً أن هذه الخطوة تبعث الأمل في نفوس اللبنانيين.
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وقال عون: "يطيب لي أن أبدأ الجلسة بالإشارة إلى أمر إيجابي يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين، وهو وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت. وهذه بادرة خير للجميع، ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه".

وأضاف: "لا بد من التذكير بأننا طلبنا منذ فترة من كافة الوزارات أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وها إننا وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن".

وتوجّه عون إلى الوزراء قائلاً: "أطلب منكم أن تتعاملوا بأقصى سرعة، وأن تغتنموا الفرص المتاحة أمامنا لخدمة جميع اللبنانيين، من دون الدخول في الزواريب الضيقة. هناك من هو مندفع ويرغب في مساعدتنا، ونحن نرحب بالأمر، وما علينا إلا التنسيق بين الوزارات المعنية للإفادة من كافة الفرص، لكي تنطلق المشاريع المأمولة".

وتابع: "ما علينا سوى توظيف الاتجاه الإيجابي نحونا لمصلحة لبنان. واليوم أطلعنا وزير الطاقة على معطيات إيجابية بخصوص الكهرباء، وعلينا الإفادة منها".

وعن مشروع الموازنة، قال رئيس الجمهورية: "بالنسبة إلى الموازنة، فإن الجلسات المتتالية التي تعقدونها لدراستها، بحيث تُنجز خلال الفترة الدستورية المحددة لهذه الغاية، تؤدي إلى المزيد من انتظام الأمور الدستورية، علماً أنها المرة الثانية التي يُقدَّم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية".

وفي ما يتعلق بالجنوب، قال عون: "لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم، ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعاً أن نكون بعيدين عنكم. كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم، وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع".

وختم: "لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. هذه مسؤوليتنا جميعاً، وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير".
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