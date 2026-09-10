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لبنان

هيكل من جرد القاع: لبنان لا يستمر إلا بجيش قوي مؤمن بمهمته ووطنه

Lebanon 24
10-09-2026 | 11:48
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هيكل من جرد القاع: لبنان لا يستمر إلا بجيش قوي مؤمن بمهمته ووطنه
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أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في خلال حضوره  مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد القاع – بعلبك،أنّ متابعة هذه التمارين على صعيد الجيش رغم كثافة المهمات، دليل على استمرار العملية التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الجهوزية والاحتراف لدى العسكريين، مشدّدًا على أنّ مهمة الجيش القتالية، تبقى أولوية عند القيادة، تَحَسُّبًا لمختلف الاحتمالات.

وقال: "خطُّنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة، يبقى رهان اللبنانيين على الجيش".

وأضاف: "لبنان لا يستمر إلا بجيش قوي مؤمن بمهمته ووطنه. إنّ ولاءنا للمؤسسة وقوة انتمائنا إليها وتَمَسُّكنا بثوابتها، توازي بأهميتها السلاح والعتاد. ومَنْ يدعم الجيش، فهو يدعم وطنه، والجيش سيَصل بالوطن إلى بر الأمان".

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رودولف هيكل

قائد الجيش

بعلبك

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