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لبنان

تدابير سير لمدة ثلاثة أيام...هذه التفاصيل

Lebanon 24
10-09-2026 | 12:03
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تدابير سير لمدة ثلاثة أيام...هذه التفاصيل
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم "رالي لبنان الدولي الثامن والأربعون" بتاريخ 10، 11، 12 و13 أيلول 2026، مشيرة الى ان حفل انطلاق الرالي يقام نهار الخميس 10 أيلول 2026 من أمام بلديّة جونية في الساعة 20:30 مساء.
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الجزء الأول:

التجارب الحرة، المرحلة الخاصة التأهيلية، كما المرحلة التجريبية 4 كلم.

ارصون:

تنطلق هذه المرحلة من أرصون، جورة أرصون وصولاً إلى قرنايل الطريق العام.

تقفل هذه الطريق من الساعة 06:30 صباحاً ولغاية الساعة 13:00.

المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة 2,54 كلم:

الكسليك، جونية – مرحلة استعراضية – النادي اللبناني للسيارات والسياحة

تقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكسليك بتاريخ 11-09-2026.

تنطلق سيارات المنظمين معلنة بدء المرحلة ابتداءً من الساعة 17:30.

سيقفل النادي بالتاريخ ذاته من الساعة 12:٠٠ صباحاً ولغاية الساعة 23:40.
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شعبة العلاقات

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