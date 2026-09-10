تدابير سير لمدة ثلاثة أيام...هذه التفاصيل

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة أن للسيارات والسياحة ينظّم " الدولي الثامن والأربعون" بتاريخ 10، 11، 12 و13 أيلول 2026، مشيرة الى ان حفل انطلاق الرالي يقام نهار الخميس 10 أيلول 2026 من أمام بلديّة في الساعة 20:30 مساء.الجزء الأول:التجارب الحرة، المرحلة الخاصة التأهيلية، كما المرحلة التجريبية 4 كلم.تنطلق هذه المرحلة من أرصون، جورة أرصون وصولاً إلى الطريق العام.تقفل هذه الطريق من الساعة 06:30 صباحاً ولغاية الساعة 13:00.المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة 2,54 كلم:الكسليك، جونية – مرحلة استعراضية – النادي اللبناني للسيارات والسياحةتقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكسليك بتاريخ 11-09-2026.تنطلق سيارات المنظمين معلنة بدء المرحلة ابتداءً من الساعة 17:30.سيقفل النادي بالتاريخ ذاته من الساعة 12:٠٠ صباحاً ولغاية الساعة 23:40.