تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تفجير "علي الطاهر" يشعل ليل الجنوب حديث اسرائيلي عن مفاوضات الثلاثاء ولبنان لم يتبلغ اي دعوة بعد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تفجير علي الطاهر يشعل ليل الجنوب حديث اسرائيلي عن مفاوضات الثلاثاء ولبنان لم يتبلغ اي دعوة بعد
تفجير علي الطاهر يشعل ليل الجنوب حديث اسرائيلي عن مفاوضات الثلاثاء ولبنان لم يتبلغ اي دعوة بعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شكل تفجير قوات الاحتلال الاسرائيلية أنفاق في تلّة "علي الطاهر" مفاجأة ليلية فيما كانت الاجواء توحي بتبريد التوتر جنوبا تحضيرا لاستئناف المفاوضات  اللبنانية الاسرائيلية.
Advertisement
وفيما أحدث التفجير تدميراً هائلاً في مرتفعات علي الطاهر وتصدّعات في منازل القرى المحيطة ووصل صداه الى مختلف أرجاء الجنوب وإقليم التفاح والبقاع الغربيّ وإقليم الخروب وصيدا، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، برصد هزة أرضية بقوّة 4,1 درجة على مقياس "ريختر"في جنوب لبنان.
في المقابل، ووفق مصادر رسمية لم تكن الدولة قد تبلغت موعد انعقاد جولة التفاوض الجديدة في روما حتى مساء امس، على الرغم من اعلان «هيئة البث الاسرائيلية» انها ستعقد يومي الثلاثاء والاربعاء. 
لكن معلومات رسمية اكدت ان المفاوضات  لن تعقد قبل مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية في 16 ايلول الجاري، حيث يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الى باريس يوم الثلاثاء المقبل على الارجح لترؤس اعمال المؤتمر الى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون وملك الاردن عبد الله الثاني. لكن من دون تحديد موعد رسمي بعد لسفره. فيما ستتمثل الدول الغربية على مستوى قادة الجيش ورؤساء الاركان، لكن سيكون التمثيل السياسي مقتصرا على ما يبدو حتى الآن على الوفد السعودي الذي سيكون برئاسة الامير يزيد بن فرحان كونه يتابع الملف اللبناني مع وفد عسكري.
حكوميا، أرجأ مجلس الوزراء مجدداً البت بملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فيما يهدد التأجيل باستمرار إضراب الأساتذة، حيث قررت لجان المتعاقدين إعلان الإضراب المفتوح، والامتناع عن الدخول الى قاعات التعليم ريثما يتم اقرار قانون التفرغ..
وافادت  معلومات "لبنان 24" ان نقاشا مطولا في ملف التفرغ جرى داخل مجلس الوزراء وتخللته اسئلة عدة وجهت الى وزيرة التربية ريما كرامي عن المعايير المعتمدة بعدما تبين ان تدخلات حزبية جرت في هذا الملف.
كما علم انه طلب من الوزيرة اعادة النظر بالملف مع تدقيق اضافي ليعاد بحث الملف مجددا قبل نهاية الشهر.
وبحسب مصادر وزارية، لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء ملف متكامل، يحتوي على الآلية والأسماء، فيما جرى التداول بمعلومات تفيد بأنّ وزيرة التربية ترفض رفع الأسماء إلى الحكومة، وقيل لها على طاولة المجلس بأنها لم تلتزم بمعايير الإنصاف والحاجة واكتفت بمعيار الأقدمية. كما علم أنّ هناك اعتراضا على تفريغ من تجاوز عمره 60 عاماً، باعتبار أنّهم أصبحوا على أبواب التقاعد.
إلا أن العقدة لم تكن في عدد الدفعات وآلية تنفيذها فحسب، بل في نسبة التمثيل المسيحي في الملف، بعدما تبيّن أن النسبة المقترحة تنخفض عن 35 في المئة، خلافاً لما كان يُفهم من حديث كرامي عن صيغة تقترب من الحد الأدنى من التوازن.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الجنوب بركان نار بعد تفجيرات"علي الطاهر"والمفاوضات بعد مؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي مستمر على تلة علي الطاهر وتفجير في حداثا
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجير "علي الطاهر" يهز الجنوب وواشنطن مجدداً على خط تشجيع المطالبات بالجيش
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تحضر واشنطن للبنان؟ حديث إسرائيلي عن "تحول تاريخي"
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

جنوب لبنان

في الجامعة

اللبنانية

لبنان 24

الجمهوري

الاحتلال

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-09-11
Lebanon24
05:09 | 2026-09-11
Lebanon24
05:01 | 2026-09-11
Lebanon24
05:00 | 2026-09-11
Lebanon24
04:57 | 2026-09-11
Lebanon24
04:56 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24