تحركات شعبية قريبا؟

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أكدت تقارير أمنية وجود مؤشرات جدية إلى احتمال حصول تحرك شعبي كبير في عدد من المناطق ، على خلفية التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات.وبحسب المعلومات، رصدت التقارير ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الاحتقان، وسط مخاوف من تحوله إلى تحركات واسعة في الشارع خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا استمرت الأوضاع على حالها.وقد وصلت هذه التقارير إلى المعنية، التي باتت على اطلاع على حجم المخاوف والتحذيرات الأمنية. وتشير المعطيات إلى أن المسألة تخضع لمتابعة جدية، في ظل خشية من أن يؤدي أي تطور معيشي إضافي إلى تسريع التحركات الشعبية وتوسيع رقعتها.