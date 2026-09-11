إقفال متفاوت في سرايا صيدا... والمالية تترك الخيار لموظفيها

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شهدت دوائر سرايا صيدا تفاوتاً في الالتزام بالإقفال اليوم، إذ أغلقت إدارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والصحة والشؤون والعمل، إضافة إلى مؤسسة الإسكان ودائرة تنفيذ المياه والبيئة والتعاونية والأشغال، أبوابها.
وفي إدارة المالية، تُرك للموظفين خيار تنفيذ قرار الرابطة أو الحضور من دون استقبال معاملات المواطنين، فيما امتنع موظفو المنطقة التربوية والتنظيم المدني ومحافظة الجنوب والنفوس والعقارية والمساحة عن العمل.