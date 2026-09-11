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لبنان

اتحاد عمال صيدا والجنوب يتحرك لتأمين مقر وتعزيز الثقافة النقابية

Lebanon 24
11-09-2026 | 03:45
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اتحاد عمال صيدا والجنوب يتحرك لتأمين مقر وتعزيز الثقافة النقابية
اتحاد عمال صيدا والجنوب يتحرك لتأمين مقر وتعزيز الثقافة النقابية photos 0
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بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب سبل تفعيل عمله والتواصل مع القواعد العمالية والنقابية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة وارتفاع البطالة نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسات الضريبية التي تثقل كاهل المواطنين والعمال.

وأكد الاتحاد، عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، أن تأمين مقر لائق يتيح معالجة قضايا العمال ويحفظ كرامتهم سيكون أولوية، مشدداً على بذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.

كما ناقش وضع جدول لتثقيف العمال وزيادة وعيهم النقابي، وتنظيم أنشطة تدريبية مهنية وقانونية تمكّنهم من التعامل مع القضايا التي قد تواجههم.

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