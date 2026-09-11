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لبنان

كيف سيكون طقس "الويك آند"؟

Lebanon 24
11-09-2026 | 04:28
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما تنشط الرياح أحياناً.
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وجاء في النشرة الآتي: 
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة في المناطق الساحلية ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة،كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد. 
السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما تنشط الرياح أحياناً. 

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع رياح ناشطة أحياناً بخاصة جنوب البلاد. 

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية. 

-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل . متوسط الى سيئ أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

لبنان وا

طرابلس

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