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لبنان

موسكو تدعم تجديد ولاية "اليونيفيل" وتدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
11-09-2026 | 05:01
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موسكو تدعم تجديد ولاية اليونيفيل وتدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
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أكدت روسيا دعمها لتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" واستمرار مهمتها، في ضوء انتهاء ولايتها نهاية العام الحالي.
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وجاء الموقف خلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي يفغينيفيتش بوريسينكو برئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني "Roslivan" ورئيس مركز التعاون الدولي مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "CIEC-MENA" محمد ناصر الدين.

وبحسب بيان، تناول اللقاء العلاقات الروسية–اللبنانية وسبل تطويرها وتنشيطها، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من شبكة العلاقات التي تربط روسيا بدول الإقليم لمساندة لبنان في عدد من الملفات الملحة.

وجدّد بوريسينكو "تأكيد وقوف روسيا الاتحادية الدائم إلى جانب لبنان، ولا سيما في المحافل الدولية"، مشدداً على "تمسك موسكو بوحدة لبنان وسلامة أراضيه ورفضها أي احتلال لأي جزء من الأراضي اللبنانية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب إلى الحدود المعترف بها دولياً".

كما أكد "استعداد بلاده لمساعدة لبنان في كل ما يطلبه وفي مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية"، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، شكر ناصر الدين بوريسينكو على "المساهمات الروسية الأساسية والداعمة للبنان في السابق والحاضر"، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم وتطويره وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
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