تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل ينقذ انتشار الجيش عاصمة جبل عامل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-09-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل ينقذ انتشار الجيش عاصمة جبل عامل؟
هل ينقذ انتشار الجيش عاصمة جبل عامل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا استطاعت الدولة أن تحوّل الانتشار العسكري في مدينة النبطية إلى حماية فعلية للناس، فيمكن عندها أن يُقال أن عاصمة جبل عامل ستنجو مما تخطّط له إسرائيل قبل أن تمتد إليها يدها على غرار ما فعلته مؤخرًا في تلة علي الطاهر، وقبلها في بنت جبيل وفي الخيام، لأن المشكلة التي تواجهها البيئة الشيعية هي السؤال عمن يحمي الناس عندما يصبح الجنوب والنبطية ساحة مواجهة؟
Advertisement
لعقود طويلة، قُدّم السلاح خارج الدولة على أنه ضمانة للبيئة الشيعية في مواجهة إسرائيل. لكن الحرب الحالية تفرض سؤالًا مختلفًا: إذا كان وجود السلاح لم يمنع وصول الحرب إلى القرى والبلدات، وإذا كانت إسرائيل تستطيع ضرب مناطق عميقة نسبيًا في الجنوب والنبطية، فهل لا يصبح وجود الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية هو الخيار الأكثر واقعية لحماية السكان؟
وهنا تحديدًا يمكن أن يأخذ انتشار الجيش في النبطية معنى يتجاوز تنفيذ قرار حكومي بحصر السلاح. فالجيش عندما ينتشر في مدينة مثل النبطية، لا ينتشر في أرض محايدة اجتماعيًا وسياسيًا. إنه يدخل إلى قلب جبل عامل، إلى منطقة لها خصوصيتها وذاكرتها السياسية والمقاومية، وبالتالي فإن نجاحه لا يُقاس بعدد الحواجز أو الدوريات فقط، بل بقدرته على أن يقول للناس عمليًا: الدولة موجودة، والأمن ليس حكرًا على أي حزب أو تنظيم.وهذا يفسر أيضًا حساسية المرحلة. فالتفاهم الأميركي الذي يُفترض أن يقود إلى نزع سلاح "حزب الله" وإعادة تثبيت سيطرة الجيش جنوبًا تعثّر، فيما تقول تقارير إن الجيش أبدى استعدادًا لتولي السيطرة، بينما استمر الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح.
لكن هناك شرط أساسي، وهو أنه لا يمكن أن يُطلب من الجيش أن يحمي جبل عامل فيما يبقى الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية أو يواصل ضرب المنطقة من دون معالجة سياسية وأمنية موازية. وهنا تصبح المعادلة أكثر واقعية وفق تراتبية زمنية كالآتي: انسحاب إسرائيلي، ثم انتشار للجيش، ثم أمن فعلي للسكان ، ثم حصرية قرار الحرب والسلم، فبداية استعادة الدولة لجبل عامل.
أما إذا اقتصر الأمر على انتشار الجيش داخل مناطق يتواصل قصفها، من دون قدرة حقيقية على حماية السكان أو وقف الاعتداءات، فقد يتحول الانتشار في نظر البعض إلى مجرد تغيير في الجهة التي تدير الأزمة، لا إلى حل لها.
لذلك، فإن إنقاذ عامة جبل عامل لا يكون بإخراج حزب وإدخال جيش فقط. الإنقاذ الحقيقي يكون عندما يشعر المواطن الجنوبي، شيعيًا كان أو غير شيعي، أن لديه دولة تحميه، وقانونًا يحميه، وجيشًا قادرًا على الدفاع عنه، وأن أرضه ليست ورقة تفاوض بين إسرائيل و"حزب الله" أو بين أي قوى إقليمية.
وهنا ربما تكمن المفارقة الكبرى، وهي أن أقوى رسالة يمكن أن توجهها الدولة إلى البيئة الشيعية ليست "سلّموا السلاح"، بل "الدولة مستعدة لتحمّل مسؤولية حمايتكم".
فإذا نجحت الدولة في تقديم هذه المعادلة، فقد يصبح انتشار الجيش في النبطية ليس تراجعًا للبيئة الشيعية، بل خروجًا لها من دائرة الاستنزاف والحرب، وعودةً بها إلى حضن الدولة التي يفترض أن تكون ملاذها الأول والأخير.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
في جبل محسن.. انتشار للجيش
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المكابرة لا تنقذ النبطية وصور وجبل عامل
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق وزير الثقافة على إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المُهدّد
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

الدولة على

حزب الله

بنت جبيل

إسرائيل

الشيعية

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-09-11
Lebanon24
09:11 | 2026-09-11
Lebanon24
09:07 | 2026-09-11
Lebanon24
09:03 | 2026-09-11
Lebanon24
08:59 | 2026-09-11
Lebanon24
08:48 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24