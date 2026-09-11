رسالة مقلقة من بري.. هل سقط المسار التفاوضي؟

أفاد مصدر سياسي مطّلع لـ" " بأن المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب تعكس مستوى غير مسبوق من القلق حيال المسار الذي تسلكه التطورات في الجنوب، ولا سيما بعدما اعتبر أن الوضع بات خطيراً وأن الحلول لا تزال بعيدة، وصولاً إلى إعلانه أن "اتفاق الإطار طار".

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وبحسب المصدر، فإن خطورة هذا الموقف تكمن في أنه يأتي في وقت لم تصل فيه الترتيبات المتعلقة بالمناطق التجريبية والمراحل اللاحقة إلى اتفاق كامل، بالتزامن مع استمرار العمليات والتفجيرات في الجنوب، ما يجعل مستقبل المسار الذي كان يفترض أن يقود إلى خطوات ميدانية متبادلة أكثر غموضاً.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن سقوط "اتفاق الإطار" يفتح الباب أمام سؤال أساسي يتعلق بما سيحكم المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا لم يعد المسار التفاوضي الحالي قادراً على ضبط التطورات الميدانية أو إنتاج انتقال إلى مراحل جديدة.

ولفت إلى أن القلق لا يرتبط بالمفاوضات وحدها، بل بما يمكن أن يحدث على الأرض في حال استمر التصعيد من دون مظلة سياسية قادرة على احتوائه، خصوصاً أن بري ذهب إلى حد القول إن تستطيع إذا أرادت، في تعبير يعكس حجم المخاوف من اتساع العمليات العسكرية.

وعليه، يرى المصدر أن قد يكون أمام مرحلة انتظار أكثر تعقيداً: اتفاق بات مصيره موضع شك، حلول سياسية بعيدة، وميدان يتحرك بوتيرة أسرع من الدبلوماسية، فيما يبقى السؤال الأخطر: ماذا سيملأ الفراغ إذا سقط المسار الذي كان يفترض أن يضبط المرحلة؟