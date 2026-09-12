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لبنان

قتيلان في برج أبي حيدر.. وفاة "مسؤول" في "المستقبل" وتوضيح من "المشاريع"

Lebanon 24
12-09-2026 | 11:25
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قتيلان في برج أبي حيدر.. وفاة مسؤول في المستقبل وتوضيح من المشاريع
قتيلان في برج أبي حيدر.. وفاة مسؤول في المستقبل وتوضيح من المشاريع photos 0
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يسود توتر كبير منطقة برج أبي حيدر في بيروت، على خلفية الإشكال الذي أوقع قتيلين وعدداً من الجرحى، وسط مخاوف من تداعيات الحادثة، ولا سيما أنها جاءت على خلفية خلاف قديم بين عائلتين في المنطقة.
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وارتفعت حصيلة الإشكال إلى قتيلين، بعد وفاة شاب من آل المصري متأثراً بالإصابات التي أُصيب بها، فيما كان مسؤول "تيار المستقبل" في منطقة برج أبي حيدر، أبو جمال سعدو، قد قضى أيضاً في الحادثة.


وبحسب المعلومات، لا يزال نجل سعدو في حالة حرجة، ويخضع لعملية جراحية جراء إصابته في الإشكال.


وكان الإشكال اندلع بين عائلتين على خلفية خلاف قديم، وسط معلومات عن ارتباط الحادثة بثأر سابق، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة.


وفي أعقاب الحادثة، نعت منسقية بيروت في "تيار المستقبل" أبو جمال سعدو، مسؤول التيار في منطقة برج أبي حيدر، داعيةً "جميع أبناء المنطقة وأهلنا في بيروت إلى ضبط النفس والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة، وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل من شأنها زيادة التوتر وتهديد أمن أهلنا واستقرار مدينتنا".


وطالبت المنسقية "الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك الفوري والحازم، وإلقاء القبض على الفاعلين والمتورطين كافة، وسوقهم إلى العدالة، أياً كانت الجهة التي تقف خلفهم أو توفر لهم الحماية أو الغطاء".

وشدّدت على أن "دماء الناس وأمن بيروت ليسا موضع مساومة، ولا يجوز أن يكون أي شخص فوق القانون أو بمنأى عن المحاسبة"، داعيةً الأهالي إلى "ترك الأمر للأجهزة الأمنية والقضاء، حفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لأي محاولة لجرّ بيروت وأهلها إلى الفتنة".
 
 
بدورها، أوضحت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في بيان أن الإشكال الذي وقع في منطقة أبي حيدر هو إشكال فردي بين عائلتين، ولا علاقة للجمعية به لا من قريب أو بعيد.
 

وإذ أكدت الجمعية حرصها الدائم على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى صون العلاقات الأخوية بين أهلها، فإنها دعت، وفق البيان، إلى "عدم زجّ اسم الجمعية في أي خلاف أو إشكال لا يمتّ إليها بصلة، وعدم تداول الأخبار أو المعلومات غير الدقيقة التي من شأنها إثارة البلبلة بين أبناء المنطقة".


وختم البيان: "إن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، إذ تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا الإشكال، تتمنى الهدوء والاستقرار للجميع، وتؤكد استمرارها في نهجها القائم على التعاون والمحبة وخدمة الناس".
 
 
 
 
 
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