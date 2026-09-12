بعد إشكال برج أبي حيدر.. بيان للجيش

أعلنت في بيان عن وقوع إشكال في منطقة برج – نتيجة خلافات سابقة، تَخلّله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنَين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.

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وجاء في البيان:" على الفور، حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وأوقفت اثنَين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".