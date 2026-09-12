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لبنان

أسرار جديدة في ملف شبكة "فلول الأسد".. توقيفات إضافية قريباً؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
12-09-2026 | 13:30
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أسرار جديدة في ملف شبكة فلول الأسد.. توقيفات إضافية قريباً؟
أسرار جديدة في ملف شبكة فلول الأسد.. توقيفات إضافية قريباً؟ photos 0
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لم يُقفل ملف "الشبكة الأمنية" عند حدود توقيف خمسة أشخاص وإحالتهم إلى القضاء العسكري، إذ تكشف المعلومات الجديدة أن التحقيقات ما زالت مفتوحة على خيوط وأسماء أخرى، فيما تحوّلت الهواتف المضبوطة مع الموقوفين إلى أحد أبرز مفاتيح القضية.
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وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي لـ"لبنان24" أن التحقيقات بشأن الشبكة ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن تحليل الهواتف العائدة للموقوفين أظهر وجود معطيات ترتبط بنشاطهم داخل لبنان، كما كشف عن أشخاص آخرين كانوا على ارتباط بهم.
 

وبحسب المصدر، لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص حتى الآن، إلا أن التحقيقات نجحت في تحديد رموز أسمائهم، فيما يجري العمل على ملاحقتهم وكشف المزيد من التفاصيل بشأن أدوارهم وطبيعة ارتباطهم بالشبكة.


وفيما يُرجح أن يتم توقيف أشخاصٍ على صلة بـ"حزب الله"، لفت المصدر إلى إصدار محاضر إلحاقية بالتحقيقات بهدف استكمال جمع المعطيات والوصول إلى نتائج إضافية، ما يعني أن الملف لم يصل بعد إلى نهايته، رغم ختم التحقيقات الأولية مع الموقوفين الخمسة.


ويبرز في القضية اسم المدعو "الحاج علاء"، الذي صدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بعد تبيان كامل هويته. ووفق المصدر القضائي، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجل لا يزال موجوداً داخل لبنان أو غادر إلى الخارج، إلا أن ما ثبت في التحقيقات حتى الآن هو ارتباطه بـ"حزب الله".


وكانت المعطيات السابقة أشارت إلى أن "الحاج علاء" كان يدير الشبكة ويشرف على تدريب أفرادها، ما جعله أحد أبرز الأشخاص المطلوب تعقبهم في المرحلة الحالية من التحقيق.


أما الهواتف المحمولة للموقوفين، فتبدو بمثابة "خزان معلومات" قد يقود إلى خيوط جديدة. ولهذا السبب، تقرر إبقاؤها لدى شعبة المعلومات لمواصلة تحليل محتوياتها والتأكد مما إذا كانت تتضمن بيانات أو اتصالات أو معطيات إضافية تكشف تفاصيل أخرى مرتبطة بالقضية أو بملفات أمنية أخرى، وفق ما كشف المصدر.


وكان النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع خمسة موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق و"حزب الله"، وإحالة محاضر التحقيقات والموقوفين على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري.


كذلك، أمر الحاج بتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحق "الحاج علاء"، فيما كلف شعبة المعلومات إبقاء هواتف الموقوفين لديها وإخضاعها لمزيد من التحليل.


وهكذا، يبدو أن توقيف الأشخاص الخمسة لم يكن سوى المرحلة الأولى من القضية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستكشفه الهواتف، وهوية الأشخاص الآخرين الذين ظهرت رموز أسمائهم في التحقيقات، والأهم إلى مكان وجود "الحاج علاء" وما قد يقود إليه تعقبه من خيوط جديدة في واحد من الملفات الأمنية المفتوحة أمام القضاء.
المصدر: خاص "لبنان24"
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محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
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