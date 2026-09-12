أسرار جديدة في ملف شبكة "فلول الأسد".. توقيفات إضافية قريباً؟

لم يُقفل ملف "الشبكة الأمنية" عند حدود توقيف خمسة أشخاص وإحالتهم إلى العسكري، إذ تكشف المعلومات الجديدة أن التحقيقات ما زالت مفتوحة على خيوط وأسماء أخرى، فيما تحوّلت الهواتف المضبوطة مع الموقوفين إلى أحد أبرز مفاتيح القضية.

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وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي لـ" " أن التحقيقات بشأن الشبكة ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن تحليل الهواتف العائدة للموقوفين أظهر وجود معطيات ترتبط بنشاطهم داخل ، كما كشف عن أشخاص آخرين كانوا على ارتباط بهم.





وبحسب المصدر، لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص حتى الآن، إلا أن التحقيقات نجحت في تحديد رموز أسمائهم، فيما يجري العمل على ملاحقتهم وكشف المزيد من التفاصيل بشأن أدوارهم وطبيعة ارتباطهم بالشبكة.





وفيما يُرجح أن يتم توقيف أشخاصٍ على صلة بـ" "، لفت المصدر إلى إصدار محاضر إلحاقية بالتحقيقات بهدف استكمال جمع المعطيات والوصول إلى نتائج إضافية، ما يعني أن الملف لم يصل بعد إلى نهايته، رغم ختم التحقيقات الأولية مع الموقوفين الخمسة.





ويبرز في القضية اسم المدعو "الحاج علاء"، الذي صدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بعد تبيان كامل هويته. ووفق المصدر القضائي، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجل لا يزال موجوداً داخل لبنان أو غادر إلى الخارج، إلا أن ما ثبت في التحقيقات حتى الآن هو ارتباطه بـ"حزب الله". ويبرز في القضية اسم المدعو "الحاج علاء"، الذي صدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بعد تبيان كامل هويته. ووفق المصدر القضائي، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجل لا يزال موجوداً داخل لبنان أو غادر إلى الخارج، إلا أن ما ثبت في التحقيقات حتى الآن هو ارتباطه بـ"حزب الله".





وكانت المعطيات السابقة أشارت إلى أن "الحاج علاء" كان يدير الشبكة ويشرف على تدريب أفرادها، ما جعله أحد أبرز الأشخاص المطلوب تعقبهم في المرحلة الحالية من التحقيق.





أما الهواتف المحمولة للموقوفين، فتبدو بمثابة "خزان معلومات" قد يقود إلى خيوط جديدة. ولهذا السبب، تقرر إبقاؤها لدى لمواصلة تحليل محتوياتها والتأكد مما إذا كانت تتضمن بيانات أو اتصالات أو معطيات إضافية تكشف تفاصيل أخرى مرتبطة بالقضية أو بملفات أمنية أخرى، وفق ما كشف المصدر.





وكان التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في مع خمسة موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق و"حزب الله"، وإحالة محاضر التحقيقات والموقوفين على لدى القاضي ، للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري.





كذلك، أمر الحاج بتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحق "الحاج علاء"، فيما كلف شعبة المعلومات إبقاء هواتف الموقوفين لديها وإخضاعها لمزيد من التحليل.