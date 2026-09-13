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لبنان

بالتفاصيل... كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
13-09-2026 | 05:24
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية والتي تنخفض بدء من يوم الثلاثاء مع نشاط بسرعة الرياح.   

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. 

الإثنين:
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.


الثلاثاء:
 
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح احيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الأربعاء:
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فتصل أحيانا 50 كلم/س خاصة جنوب البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

- الحرارة على الساحل من 21 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 28 درجة، في الداخل من 19 إلى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل. متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.      حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA            أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:20            ساعة غروب الشمس: 18:47

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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

شروق الشمس

الشمالي

طرابلس

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