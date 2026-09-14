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لبنان

"توجيهات صارمة" للنواب قبل جلسة الغد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-09-2026 | 01:15
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توجيهات صارمة للنواب قبل جلسة الغد
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بوشرت الاستعدادات نيابيا وحكوميا لجلسة مساءلة الحكومة المقررة غدا  والاربعاء في ساحة النجمة، حيث أبلغت قيادات عدد من"الكتل النيابية" أعضاء الكتل وجوب لما قد يدور من نقاشات داخل القاعة العامة في مجلس النواب غدا الثلاثاء، في جلسة مساءلة الحكومة، كون هناك معلومات أن نواب "حزب الله" سوف يسعون إلى اختلاق مشادات كلامية، إذا ما أقدم أحد النواب على تحميل "حزب الله"مسؤولية ما حصل من دمار في جنوب لبنان، أو إذا طالب أحد النواب من الهيئة العامة اتخاذ موقف أو توصية من حصرية السلاح أو قرار الحرب والسلم.
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وبحسب المعلومات فقد اعطيت التعليمات للنواب بالتوجه بالحديث إلى رئاسة المجلس حصراً، وعدم الدخول بسجالات جانبية تفسد مضمون الجلسة.
في المقابل، كشفت المعلومات" ان نواب "حزب الله" وحلفائه سيتشاركون  في طرح الأسئلة حول ما قدّمته الحكومة وما التزمت به وفق البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة، وستكون لهم مواقف تصعيدية من كل القضايا المطروحة.
كما علم ان الاستجواب المقدم من" تكتل لبنان القوي"، والذي  يطلب من الحكومة كشف حقيقة وجود ملاحق أمنية ، ووثائق مرتبطة بـ"اتفاق الاطار"، وإيداع المجلس نسخًا منها، بما يتيح للنواب الاطلاع على مضمونها الكامل، هذا الملف سيشكل احد ابرز عوامل" التساجل" بالنظر الى الحساسية التي يطرحها الملف في ظل الانقسام اللبناني الحالي، لا سيما  مع التعثر الواضح الذي تعاني منه المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل.
المصدر: خاص "لبنان24"
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