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لبنان

حمدان: تأمين مقومات الصمود حق للمواطن وواجب على الدولة

Lebanon 24
14-09-2026 | 01:08
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رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، في كلمة خلال احتفال تأبيني في بلدة الخرايب، أن "تأمين مقومات الصمود لأهلنا الذين يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الاعتداءات الصهيونية والإجرامية، هو حق للمواطن على دولته، وواجب الدولة تجاه مواطنيها، التي يقع على عاتقها حق الرعاية والحماية".
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وأشار إلى أن "الاعتداءات الصهيونية على الجنوب اللبناني وسائر المناطق اللبنانية ليست مستجدة"، مؤكداً أن "الجنوب والبقاع وكل لبنان كانوا عرضة لهذه الاعتداءات، بدءاً من مجزرة حولا في نهاية عام ١٩٤٨، وصولاً إلى الاغتيالات والاعتداءات المتتالية."

وانتقد "وسائل إعلام وبعض السياسيين الذين ينظرون بعين إسرائيلية، ليلقوا باللوم على الضحية المعتدى عليها، ويغضّوا الطرف عن جرائم إسرائيل في مختلف أنحاء لبنان"، مشيراً إلى أن "آخر هذه الجرائم مجزرة كفررمان، التي طالت أطفالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً بفعل آلة الدمار الصهيونية".

واعتبر أن "البعض يلجأ إلى تقييم الأوضاع من منطلق التشفي، متجاهلاً تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين، فيما تتكسر الأقلام وتخرس الأفواه عند إدانة العدوان الصهيوني، حتى بات البعض يبخل، بالمطالبة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية".

وكانت كلمة للشيخ الدكتور محمد أحمد حجازي، شدّد فيها على المعاني الدينية، وعلى استمرار ذكر الله تعالى على هذه الأرض، مؤكداً "ضرورة التضامن، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على أهلنا". 
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