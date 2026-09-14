تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مدعي عام التمييز يغادر الى القاهرة

Lebanon 24
14-09-2026 | 03:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مدعي عام التمييز يغادر الى القاهرة
مدعي عام التمييز يغادر الى القاهرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تو جه مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج إلى جمهورية مصر العربية يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامّين العرب التي تعقد في مدينة العلمَيْن ، ويهدف هذا الاجتماع الاستثنائي إلى تكوين ما يسمى مجلس النواب العموميون العرب تحت مظلّة جامعة الدول العربية وذلك بهدف تفعيل التعاون القضائي المباشر بين المنضوين في هذا المجلس سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تبييض الأموال.
Advertisement
‏هذا وكان القاضي الحاج قد عقد في مكتبه قبل سفره اجتماعاً قضائيا حضره بعض المدّعين العامين واعضاء النيابة العامة إضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون وذلك من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات .
ويأتي هذا الاجتماع في الإطار التحضيري بغية تجهيز الملفات لكافة المحكومين بما تتضمن من المستندات الضرورية بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المراجعة بالطعن المقدم بالقانون من قبل المجلس الدستوري .
مواضيع ذات صلة
الراعي عرض مع مدعي عام التمييز قضايا تشريعية وقانونية والتقى أزعور ووفودا
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام.. ماذا طلب "مدعي عام التمييز"؟
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من مدعي عام التمييز بشأن رياض سلامة.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة أسرية في القاهرة: فتاة تنهي حياة والدها المسن وتدعي وفاته طبيعيا
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 12:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

المجلس الدستوري

الجمعية العامة

النيابة العامة

مكافحة الإرهاب

الدول العربية

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-09-14
Lebanon24
05:00 | 2026-09-14
Lebanon24
04:56 | 2026-09-14
Lebanon24
04:46 | 2026-09-14
Lebanon24
04:34 | 2026-09-14
Lebanon24
04:30 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24