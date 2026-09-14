مدعي عام التمييز يغادر الى القاهرة

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تو جه مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج إلى مصر العربية يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال للنواب العامّين العرب التي تعقد في مدينة العلمَيْن ، ويهدف هذا الاجتماع الاستثنائي إلى تكوين ما يسمى مجلس النواب العموميون العرب تحت مظلّة وذلك بهدف تفعيل التعاون القضائي المباشر بين المنضوين في هذا المجلس سيما في مجال وتمويله ومكافحة تبييض الأموال.‏هذا وكان القاضي الحاج قد عقد في مكتبه قبل سفره اجتماعاً قضائيا حضره بعض المدّعين العامين واعضاء إضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون وذلك من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض .ويأتي هذا الاجتماع في الإطار التحضيري بغية تجهيز الملفات لكافة المحكومين بما تتضمن من المستندات الضرورية بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المراجعة بالطعن المقدم بالقانون من قبل .