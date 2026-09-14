الرابطة المارونية تنعى شمعون وتستذكر إرثه العائلي والسياسي

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تنعى ، بألمٍ عميق وحزنٍ كبير، الوطنيين الأحرار السابق ، الذي غيّبه الموت بعد مسيرة وطنية وسياسية حافلة، كرّس خلالها حياته دفاعاً عن ، وعن حريته وسيادته واستقلاله، وعن القيم التي آمن بها وحمل لواءها آل وحزب الوطنيين الأحرار.برحيل شمعون، يخسر لبنان شخصية سياسية طبعت مرحلة طويلة من تاريخه، وتميّزت بالصراحة والجرأة والثبات على الموقف، وبالتمسك بلبنان الحر السيد، وبالدولة ومؤسساتها، وبالتعددية التي تشكل جوهر الكيان اللبناني.وتستذكر الرابطة ، بكل اعتزاز، مزايا الراحل ومواقفه الوطنية، كما تستذكر إرثه العائلي والسياسي، وما مثّله الرئيس من مدرسة في الدفاع عن استقلال لبنان وكرامته، وهي مدرسة واصل دوري شمعون حمل رايتها في أصعب الظروف والمنعطفات.لقد كان دوري شمعون من الرجال الذين لم يساوموا على قناعاتهم، وبقي حتى آخر مسيرته متمسكاً بلبنان الذي آمن به: لبنان الحرية، والسيادة، والعيش المشترك في الجبل.كل التعازي لعائلة شمعون ولرئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون ولأهالي دير القمر على هذا المُصاب برحيل مَن ناضل ضد الوصاية ومَن خدم لبنان بإيمان وثبات.