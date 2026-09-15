" التيار" أعد خطة لاحراج الوزير

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لفت مصدر وزاري إلى أن معطيات تحدثت عن أسئلة سوف يطرحها النائبان وسيزار في جلسة المناقشة العامة بشأن ملف الكهرباء ، ويتوجهان بها إلى جو صدي، من أجل إحراج فريقه السياسي أمام الرأي العام، وخاصةً المسيحي منه.المصدر لفت إلى أن الوزير جاهز لكل أسئلة " "، الذي يسعى، بحسب المصدر، إلى أن يشرك ووزير الطاقة الحالي بالمسؤولية والفشل الذي أصاب الكهرباء والطاقة في على امتداد عهدهم فيها، وهو حوالي ١٥ سنة."المصدر ختم بالقول: انها خطة محكمة ولكن غير منطقية، وربما تنعكس سلباً على معدّيها من خلال أجوبة الوزير".