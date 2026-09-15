" التيار" أعد خطة لاحراج الوزير

لفت مصدر وزاري إلى أن معطيات تحدثت عن أسئلة سوف يطرحها النائبان ندى البستاني
وسيزار أبي خليل
في جلسة المناقشة العامة بشأن ملف الكهرباء ، ويتوجهان بها إلى وزير الطاقة
جو صدي، من أجل إحراج فريقه السياسي أمام الرأي العام، وخاصةً المسيحي منه.
المصدر لفت إلى أن الوزير جاهز لكل أسئلة "التيار الوطني الحر
"، الذي يسعى، بحسب المصدر، إلى أن يشرك القوات اللبنانية
ووزير الطاقة الحالي بالمسؤولية والفشل الذي أصاب الكهرباء والطاقة في لبنان
على امتداد عهدهم فيها، وهو حوالي ١٥ سنة.
"المصدر ختم بالقول: انها خطة محكمة ولكن غير منطقية، وربما تنعكس سلباً على معدّيها من خلال أجوبة الوزير".