الاستقالة "خيار مطروح"

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كشفت مصادر مطلعة عن وجود انزعاج واضح لدى بعض قيادات " " من الموقف السياسي والتموضع الذي اتخذه رئيس " " خلال المرحلة الأخيرة.وأشارت المصادر إلى أن الاعتراضات لم تعد محصورة بالنقاشات الداخلية، بل بدأت تأخذ منحى أكثر جدية في ظل عدم اقتناع بعض القياديين بالمسار الحالي وبطريقة إدارة المرحلة سياسيًا.وبحسب المصادر، فإن عددًا من الشخصيات البارزة داخل "التيار"يدرس خياراته للمرحلة المقبلة، ولا يُستبعد أن يتجه بعض هؤلاء إلى تقديم استقالاتهم في حال استمر الواقع السياسي والتنظيمي على ما هو عليه اليوم، من دون حصول مراجعة أو تغيير في التموضع الحالي ل"التيار".