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لبنان

إشكال يتحوّل إلى إطلاق نار... توقيف أحد المتورطين

Lebanon 24
15-09-2026 | 01:55
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف الجرائم وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات أنّه بتاريخ 23-8-2026، وفي محلّة بئر حسن، حصل إشكال بين عدّة أشخاص تطوّر إلى إطلاق نار بين طرفين، أصيب على أثره المدعو أ. ف. في فمه، وفرّ طرفي الإشكال إلى جهةٍ مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد مكان وجود مطلقي النّار وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحدهم في محلّة طريق المطار، ويُدعى:

ع. م. (مواليد العام 2008، فلسطيني)
بتاريخ 25-8-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المحلّة المذكورة.

بتفتيشه ضُبِطَ بحوزته مسدّس حربي، وبالتّحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وقد سُلِّمَ مع المضبوطات إلى المرجع المعنيّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

لا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورطين.
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