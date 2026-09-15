الحجار يؤكد من باكستان رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

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التقى أحمد ، في إطار زيارته الرسمية لإسلام آباد، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.وخلال اللقاء، نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا رغبة في تعزيز التعاون مع باكستان، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة.ورحّب شريف بالحجار، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومحمّلا تمنياته الحارة إلى القيادة .ودان شريف، بأشد العبارات، العدوان على لبنان، مؤكدا تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة، ودعمها سيادته وسلامته.وحضر اللقاء عن الجانب الباكستاني الوزراء محمد إسحاق دار، وزير الداخلية ومكافحة المخدرات محسن نقوي، وزير الإسكان حسين بيرزادة، ووزير الدولة للداخلية طلال شودري.وعن الجانب اللبناني سفير لبنان في باكستان عبد العزيز عيسى، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، أمين سر الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي.وفي ختام اللقاء، وقّع الحجار عن الجانب اللبناني ونقوي عن الجانب الباكستاني، في حضور شريف، مذكرة تفاهم بين جمهوريتي لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء، وذلك عن اللبنانية.