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لبنان

الحجار يؤكد من باكستان رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

Lebanon 24
15-09-2026 | 02:16
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الحجار يؤكد من باكستان رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
الحجار يؤكد من باكستان رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين photos 0
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التقى وزير الداخلية أحمد الحجار، في إطار زيارته الرسمية لإسلام آباد، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
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وخلال اللقاء، نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة.

ورحّب شريف بالحجار، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومحمّلا تمنياته الحارة إلى القيادة اللبنانية.
ودان شريف، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة، ودعمها سيادته وسلامته.

وحضر اللقاء عن الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، وزير الداخلية ومكافحة المخدرات محسن نقوي، وزير الإسكان رياض حسين بيرزادة، ووزير الدولة للداخلية طلال شودري.
وعن الجانب اللبناني سفير لبنان في باكستان عبد العزيز عيسى، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي. 

وفي ختام اللقاء، وقّع الحجار عن الجانب اللبناني ونقوي عن الجانب الباكستاني، في حضور شريف، مذكرة تفاهم بين جمهوريتي لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء، وذلك عن وزارة العدل اللبنانية.
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