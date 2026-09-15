أبو الحسن: لا مساومة على حصر السلاح ونريد دولة تصون سيادتها بجيشها

اعتبر ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن يحتاج إلى موقف وطني موحّد، قائلاً: "لن نقبل بعد اليوم بأقلّ من دولة قوية وقادرة على صون سيادتها من خلال جيشها الوطني، ولا نريد وصاية من أحد، بل نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً".

وأكد أن "لا مكان للمساومة في موضوع حصر السلاح"، مشدداً على أن إنجاز هذا الملف يحتاج إلى "ضمانات أكيدة وجدول زمني محدد، مع صريح من كل الأطراف". وأضاف أن حصر السلاح لا يعني تجاوز الهواجس أو إدارة الظهر لها، وأن أي اتفاق يجب أن يوفر الضمانات اللازمة، على أن تكون الدولة الضامنة الفعلية بالتعاون مع الوسطاء الدوليين.

ودعا إلى تفاوض يضمن حقوق لبنان ويعيدها كاملة، وإلى إعادة النظر في اتفاقية الإطار، قائلاً: "علينا أن نميّز بين مواجهة العدو دفاعاً عن لبنان، وبين تحوّل الوطن إلى مساحة مستباحة في حروب إقليمية ودولية".