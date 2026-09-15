تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبو الحسن: لا مساومة على حصر السلاح ونريد دولة تصون سيادتها بجيشها

Lebanon 24
15-09-2026 | 05:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أبو الحسن: لا مساومة على حصر السلاح ونريد دولة تصون سيادتها بجيشها
أبو الحسن: لا مساومة على حصر السلاح ونريد دولة تصون سيادتها بجيشها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتبر النائب هادي أبو الحسن، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن لبنان يحتاج إلى موقف وطني موحّد، قائلاً: "لن نقبل بعد اليوم بأقلّ من دولة قوية وقادرة على صون سيادتها من خلال جيشها الوطني، ولا نريد وصاية من أحد، بل نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً".

وأكد أن "لا مكان للمساومة في موضوع حصر السلاح"، مشدداً على أن إنجاز هذا الملف يحتاج إلى "ضمانات أكيدة وجدول زمني محدد، مع التزام صريح من كل الأطراف". وأضاف أن حصر السلاح لا يعني تجاوز الهواجس أو إدارة الظهر لها، وأن أي اتفاق يجب أن يوفر الضمانات اللازمة، على أن تكون الدولة الضامنة الفعلية بالتعاون مع الوسطاء الدوليين.

ودعا أبو الحسن إلى تفاوض يضمن حقوق لبنان ويعيدها كاملة، وإلى إعادة النظر في اتفاقية الإطار، قائلاً: "علينا أن نميّز بين مواجهة العدو دفاعاً عن لبنان، وبين تحوّل الوطن إلى مساحة مستباحة في حروب إقليمية ودولية".

Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
النائب هادي ابو الحسن: لن نقبل بعد اليوم باقل من دولة قوية قادرة تصون سيادتها من خلال جيشها الوطني
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن: حصر السلاح لا يعني تجاوز الهواجس ولا ادارة الظهر واي اتفاق يجب ان يوفر ضمانات وان تكون الدولة هي الضامنة الفعلية مع الوسطاء الدوليين
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ومعادلة حصر السلاح: لدعم فعلي للجيش لا يقتصر على التصريحات
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي في عيد الجيش: لا سيادة مكتملة من دون حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب هادي أبو الحسن

هادي أبو الحسن

أبو الحسن

الدولة ال

هادي أبو

التزام

لبنان

assi

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
15:54 | 2026-09-15
Lebanon24
15:30 | 2026-09-15
Lebanon24
15:00 | 2026-09-15
Lebanon24
14:30 | 2026-09-15
Lebanon24
14:20 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24