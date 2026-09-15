الأمطار عائدة... لبنان يتأثر بمنخفض جوي إبتداء من مساء الخميس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس صيفي معتاد يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، حتى مساء يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز شمال غرب يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتباراً من صباح بوم الجمعة حتى بعد ظهر يوم السبت.وجاء في النشرة الآتي:معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 م°، بين 16 و 32 م°.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة احياناً بخاصة شمال البلاد.الاربعاء:قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.الخميس:قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتكوّن الضباب على المرتفعات، ويتحوّل تدريجاً خلال الليل الى غائم جزئياً ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة فجر الجمعة بخاصة على المرتفعات الشمالية.الجمعة:غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة لخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحياناً، وتهطل أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر.-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ، ناشطة أحياناً شمال البلاد ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.