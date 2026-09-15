تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللواء شقير بحث مع منيمنة في تسهيل إجراءات المستثمرين.. واستقبل السفير المصري في زيارة وداعية

Lebanon 24
15-09-2026 | 05:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اللواء شقير بحث مع منيمنة في تسهيل إجراءات المستثمرين.. واستقبل السفير المصري في زيارة وداعية
اللواء شقير بحث مع منيمنة في تسهيل إجراءات المستثمرين.. واستقبل السفير المصري في زيارة وداعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" الدكتور ماجد منيمنة، المدير العام  للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث جرى البحث في" سبل تعزيز التعاون لتسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الدخول والإقامة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات ويُسهّل حركة المستثمرين ورجال الأعمال إلى لبنان"، كما جاء في بيان عن "ايدال".
Advertisement

وتناول اللقاء أيضاً "سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق، في ضوء اتفاقية تبادل النفط العراقي بمنتجات وخدمات لبنانية. وجرى البحث في الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به "إيدال" في دعم وتسهيل تبادل الخدمات والفرص الاستثمارية بين لبنان والعراق، من خلال المنصة التبادل المتخصصة التي تعمل "إيدال" على إنشائها، والتي سوف تتيح للبنان تقديم خدماته ومنتجاته إلى السوق العراقية، مقابل الاستفادة من النفط العراقي".

واشار البيان الى ان هذه "المبادرة تُشكّل خطوة عملية نحو إرساء آلية مستدامة للتعاون الاقتصادي بين لبنان والعراق، تسهم في تنشيط التبادل التجاري، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدماتية واللوجستية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المرحلة المقبلة".
 
كما وإستقبل اللواء شقير في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السيد علاء موسى في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية،  وعرض معه الأوضاع العامة، كما تمنى اللواء شقير للسفير موسى التوفيق في مهامه الجديدة. 
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل السفير السعودي في زيارة تعارف
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام يستقبل سفيرة السويد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار استقبل ماغرو في زيارة وداعية قبيل انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء حسن شقير يبحث الأوضاع العامة مع مدير "إيدال"
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

العراقية

العراقي

جمهورية

العراق

عراقية

لبنان

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
15:54 | 2026-09-15
Lebanon24
15:30 | 2026-09-15
Lebanon24
15:00 | 2026-09-15
Lebanon24
14:30 | 2026-09-15
Lebanon24
14:20 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24