اللواء شقير بحث مع منيمنة في تسهيل إجراءات المستثمرين.. واستقبل السفير المصري في زيارة وداعية

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زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في "ايدال" الدكتور ماجد منيمنة، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث جرى البحث في" سبل تعزيز التعاون لتسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الدخول والإقامة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات ويُسهّل حركة المستثمرين ورجال الأعمال إلى لبنان"، كما جاء في بيان عن "ايدال".وتناول اللقاء أيضاً "سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ، في ضوء اتفاقية تبادل بمنتجات وخدمات لبنانية. وجرى البحث في الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به "إيدال" في دعم وتسهيل تبادل الخدمات والفرص الاستثمارية بين لبنان والعراق، من خلال المنصة التبادل المتخصصة التي تعمل "إيدال" على إنشائها، والتي سوف تتيح للبنان تقديم خدماته ومنتجاته إلى السوق ، مقابل الاستفادة من النفط العراقي".واشار البيان الى ان هذه "المبادرة تُشكّل خطوة عملية نحو إرساء آلية مستدامة للتعاون الاقتصادي بين لبنان والعراق، تسهم في تنشيط التبادل التجاري، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدماتية واللوجستية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المرحلة المقبلة".