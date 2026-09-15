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لبنان

في أكثر من منطقة...عمليات دهم وتوقيفات

Lebanon 24
15-09-2026 | 12:20
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:
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• توقيف المواطنين (ع.ش.) و(ع.ي.) و(ع.م.) و(ز.ز.) و(ح.م.) في بلدتَي الخضر وطليا – بعلبك، والسوريَّين (ع.م.) و(ع.ر.م.) في مشاريع القاع – الهرمل لإطلاقهم النار. وضُبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربيّة. 
• توقيف المواطنَين (ر.ب.) و(ي.ص.) في منطقتَي ميفوق - جبيل والتل – طرابلس لحيازتهما أسلحة حربيّة.
• توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الليلكي – بعبدا لإطلاقه النار ولتأليفه عصابة مسلحة تنشط بعمليات: ترهيب اشخاص، احتيال، ادعاء صفة أمنية. 
• توقيف 39 سوريًّا في مناطق: يونين - بعلبك ونبع الصفاء – الشوف وشدرا ووادي خالد – عكار لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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