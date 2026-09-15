في أكثر من منطقة...عمليات دهم وتوقيفات

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صدر عن البيان الآتي:نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنين (ع.ش.) و(ع.ي.) و(ع.م.) و(ز.ز.) و(ح.م.) في بلدتَي الخضر وطليا – ، والسوريَّين (ع.م.) و(ع.ر.م.) في مشاريع القاع – لإطلاقهم النار. وضُبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربيّة.• توقيف المواطنَين (ر.ب.) و(ي.ص.) في منطقتَي ميفوق - والتل – لحيازتهما أسلحة حربيّة.• توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الليلكي – لإطلاقه النار ولتأليفه عصابة مسلحة تنشط بعمليات: ترهيب اشخاص، احتيال، ادعاء صفة أمنية.• توقيف 39 سوريًّا في مناطق: يونين - بعلبك ونبع الصفاء – وشدرا ووادي خالد – لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.