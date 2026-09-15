في أكثر من منطقة...عمليات دهم وتوقيفات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية
، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنين (ع.ش.) و(ع.ي.) و(ع.م.) و(ز.ز.) و(ح.م.) في بلدتَي الخضر وطليا – بعلبك
، والسوريَّين (ع.م.) و(ع.ر.م.) في مشاريع القاع – الهرمل
لإطلاقهم النار. وضُبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربيّة.
• توقيف المواطنَين (ر.ب.) و(ي.ص.) في منطقتَي ميفوق - جبيل
والتل – طرابلس
لحيازتهما أسلحة حربيّة.
• توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الليلكي – بعبدا
لإطلاقه النار ولتأليفه عصابة مسلحة تنشط بعمليات: ترهيب اشخاص، احتيال، ادعاء صفة أمنية.
• توقيف 39 سوريًّا في مناطق: يونين - بعلبك ونبع الصفاء – الشوف
وشدرا ووادي خالد – عكار
لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.