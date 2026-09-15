تحذير اميركي من قنابل أميركية قد تستهدف لبنان

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كشف الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون عن خطة تعمل عليها إدارة الرئيس لتزويد بعشرات آلاف القنابل الثقيلة خلال الأشهر المقبلة، في خطوة وصفها بأنها غير مسبوقة من حيث حجم الذخائر التقليدية التي تنقلها إلى دولة واحدة.ونقل كارلسون عن مسؤول فدرالي مطّلع أن الإدارة الأميركية تخطط لإرسال ما مجموعه 40 ألف قنبلة من طرازي Mark 84 وBLU-117 إلى إسرائيل، تزن الواحدة منها نحو ألفي رطل، أي ما يقارب 900 كيلوغرام. وبحسب الأرقام التي أوردها، يصل الوزن الإجمالي للشحنة إلى نحو 40 ألف طن من القنابل.ووضع كارلسون حجم الشحنة في سياق تاريخي، مقارناً إياها بأبرز حملات القصف الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن الغارة الجوية الكبرى على برلين في آذار 1945 ألقت خلالها قوات الحلفاء نحو ثلاثة آلاف طن من القنابل، فيما ألقت الولايات المتحدة خلال عملية القصف الشهيرة على طوكيو في الشهر نفسه نحو 1600 طن، معتبراً أن حجم الشحنة المخصصة لإسرائيل يتجاوز بأضعاف كميات المتفجرات المستخدمة في تلك العمليات.وركز كارلسون بصورة خاصة على خطورة القنابل التي تزن ألفي رطل عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، مشيراً إلى قدرتها التدميرية الكبيرة وما يمكن أن تحدثه من أضرار واسعة في المباني والمنشآت المحيطة بموقع الانفجار. كما استعاد استخدامها في منذ السابع من تشرين الأول، منتقدًا استمرار في توفير هذا النوع من الذخائر لإسرائيل في ظل الخسائر البشرية والدمار الواسع في القطاع.لكن الأخطر، وفق كارلسون، يتعلق بالوجهة المحتملة لهذه الذخائر في المرحلة المقبلة، إذ اعتبر أن القنابل الجديدة قد لا يقتصر استخدامها على غزة، محذراً من انتقال جزء من هذا الحجم الهائل من القوة النارية إلى ودول أخرى في المنطقة، في ظل استمرار المواجهة الإقليمية واتساع نطاقها.وتطرق كارلسون أيضاً إلى طريقة تمويل الصفقة، رافضًا توصيفها بأنها عملية بيع أسلحة تقليدية. وقال إن الكلفة التي تقترب من ثلاثة مليارات دولار ستُموّل، وفق معلوماته، عبر برنامج التمويل العسكري الخارجي الأميركي، بحيث تخصص واشنطن الأموال لإسرائيل التي تستخدمها بدورها لشراء الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة.وبحسب روايته، انطلق طلب الحصول على القنابل من السفارة الأميركية في القدس قبل انتقاله إلى والحصول على موافقة ماركو روبيو، فيما لا تزال العملية بحاجة إلى استكمال موافقات أساسية داخل الكونغرس قبل تنفيذها.ويأتي كلام كارلسون بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن استعداد إدارة للمضي في واحدة من أكبر عمليات نقل القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، ما يفتح مجددًا ملف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ليس فقط في ضوء ما جرى في غزة، بل أيضًا في ظل التصعيد في لبنان والمخاوف من استمرار المواجهة الإقليمية لفترة طويلة.