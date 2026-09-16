أطلق النار من سلاح حربيّ.. وشعبة المعلومات توقفه

Advertisement

أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وبتاريخ 16-8-2026 وفي محلّة ، أقدم مجهول على إطلاق النار من سلاح حربي باتّجاه المدعو خ. ع. ما أدّى إلى إصابته بطلقين ناريّين في ظهره، وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة مطلق النار وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو يدعى:ح. ز. (مواليد العام 2007، لبناني)بتاريخ 22-8-2026 وبعملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة صحراء .سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة .