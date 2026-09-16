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لبنان

أطلق النار من سلاح حربيّ.. وشعبة المعلومات توقفه

Lebanon 24
16-09-2026 | 02:46
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أطلق النار من سلاح حربيّ.. وشعبة المعلومات توقفه
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أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وبتاريخ 16-8-2026 وفي محلّة صحراء الشويفات، أقدم مجهول على إطلاق النار من سلاح حربي باتّجاه المدعو خ. ع. ما أدّى إلى إصابته بطلقين ناريّين في ظهره، وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة مطلق النار وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو يدعى:

ح. ز. (مواليد العام 2007، لبناني)
بتاريخ 22-8-2026 وبعملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة صحراء الشويفات.

سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.
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